У Кремлі наказали чиновникам менше говорити про строковиків у Курській області та більше фотографуватись з гуманітаркою

Диктатор РФ Володимир Путін. Ілюстративне фото: росЗМІ

У Кремлі вирішили не використовувати наступ ЗСУ в Курській області для "патріотичного підйому" населення. Політикам рекомендували не говорити про строковиків, а краще більше позувати з гуманітарною допомогою.

Про це 30 серпня, у п'ятницю пише опозиційне російське видання "Вёрстка".

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Згідно з джерелами видання, з методичок та рекомендацій для федеральних чиновників та губернаторів, які є в розпорядженні редакції, випливає, що владі важливіше зберегти відчуття, що ситуація під контролем.

"Хоча "яструби" наполягали на тому, що це дуже зручний привід бити на сполох: людей на фронті об'єктивно не вистачає. Але було ухвалено рішення про те, що ризики надто великі", — стверджує співрозмовник видання у Кремлі.

Публічним політикам рекомендують утриматися від оцінок і аналізу вторгнення в Курську область, випливає з методички "Єдиної Росії" для партійців. Прес-службам губернаторів рекомендували бути "оперативними та регулярними" у видачі інформації щодо ситуації, але ці дані мають бути узгоджені з силовими відомствами.

У переліку рекомендацій для членів "Єдиної Росії" йдеться і про висловлювання в соцмережах. Партійцям пропонується звітувати про збір гуманітарної допомоги, наголошувати на тому, що Курській області "допомагає вся країна". Владі суб'єктів Кремль рекомендує готувати пункти тимчасового розміщення та резервувати ліжкомісця для можливих біженців.

Крім того, федеральним політикам рекомендовано взагалі не згадувати тему солдатів термінової служби. Їхнє повернення з полону не коментують, за словами джерела, щоб не згадувати зайвий раз, і через "неоднозначне ставлення до полонених".

"Щоб не думали, що це норма, здаватися цілими підрозділами", — каже джерело журналістів у Кремлі.