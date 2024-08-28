Росії важливіше окупувати Покровськ ніж захистити Курську область

Наслідки боїв у Суджі в Курській області. Фото: REUTERS/Ян Доброносов

Президенту Росії Володимиру Путіну важливіший наступ та просування на Донбасі, ніж захист від наступальної операції Збройних сил України в Курській області. Про це свідчить нестача особового складу російської та різні пріоритети для боїв на Курщині та Донбасі.

Про це йдеться у статті The New York Times, опублікованій в середу, 28 серпня.

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Західні офіційні особи та військові експерти стверджують, що Росія досі не змогла відбити найбільше іноземне вторгнення в країну з часів Другої світової війни лише тому, що влада надає різні пріоритети щодо Курської області та наступу на Україну. Окрім того, існують серйозні проблеми й в особовому складі російської армії.

"Мета російського літнього наступу — принаймні заволодіти Покровськом", — сказав полковник Маркус Рейснер, який є куратором розвитку сил у головній військовій академії Австрії та уважно стежить за війною в Україні.

Тим часом Росія має постійні повільні просування поблизу Покровська. Полковник Рейснер додав, що темп наступу може суттєво знизитись навіть мінімальною передислокацією військ російської армії.

Головний комнадувач НАТО та генерал армії США Крістофер Каволі заявив, що наступ ЗСУ на Курщину був справжньою несподіванкою для росіян. Вони не мали відповідної підготовки, необхідної кількості та досвіду для швидкої реакції на наступ. Проте, він переконаний, що росіяни рано чи пізно завдадуть потужного удару в Курській області та розпочнуть нову військову операцію.

Нині українські війська контролюють близько 100 населених пунктів у Курській області та взяли в полон майже 600 російських військових, як заявляв Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

У Курську область помалу починають перекидають війська

Відомо, що Росія вже розгорнула ударні вертольоти в Курську та посилила артилерійські удари. Росія наразі розмістила в регіоні 30 тисяч військових і ця кількість щодня зростає. Проте, ці війська не брали участі у наступі на Покровськ.

"Росія розгорнула в основному резервні підрозділи та війська з районів на півдні та північному сході України, які не є частиною основного удару Москви на Покровськ. За оцінками американських чиновників, Росії потрібно щонайменше 50 тисяч військових, щоб витіснити українські війська з Курська. Але полковник Рейснер сказав, що російське підкріплення вже "помітно сповільнило" рух України в регіоні. І, схоже, Москва підрахувала, що відволікти достатньо ресурсів для повної відбиття вторгнення з тактично незначущої території було б не найкращим використанням її військової могутності — особливо тому, що це змушує Україну витрачати власні сили, щоб утримувати захоплену територію", — йдеться у статті.

Росія вичікує момент

Також у виданні зазначили, що інтенсивні ракетні та дронові атаки по України впродовж тижня показали, що Росія має в запасі достатню кількість БпЛА та ракет, щоб вибити ЗСУ з своїх територій. Однак, експерти вважають, що цього не сталося за двох причин: страх за цивільне населення та Курська АЕС, яка дуже слабко захищена

Тим часом російські військові блогери закликають Кремль не надсилати в Курськ великі військові підкріплення. Вони запевняють, що так Росія стане вразливою на інших ділянках фронту.