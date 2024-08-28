России важнее оккупировать Покровск, чем защитить Курскую область

Последствия боев в Судже в Курской области. Фото: REUTERS/Ян Доброносов

Президенту России Владимиру Путину более важно наступление и продвижение на Донбассе, чем защита от наступательной операции Вооруженных сил Украины в Курской области. Об этом свидетельствует нехватка личного состава русского и различные приоритеты для боев на Курщине и Донбассе.

Об этом говорится в статье The New York Times, опубликованной в среду, 28 августа.

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Почему Россия не может отвоевать занятые ВСУ территории в Курской области

Западные официальные лица и военные эксперты утверждают, что Россия до сих пор не смогла отразить наибольшее иностранное вторжение в страну со времен Второй мировой войны только потому, что власти предоставляют разные приоритеты в отношении Курской области и наступления на Украину. Кроме того, существуют серьезные проблемы и в личном составе русской армии.

"Цель российского летнего наступления — по крайней мере, завладеть Покровском", — сказал полковник Маркус Рейснер, куратор развития сил в главной военной академии Австрии и внимательно следящий за войной в Украине.

Между тем, Россия имеет постоянные медленные продвижения вблизи Покровска. Полковник Рейснер добавил, что темп наступления может снизиться даже минимальной передислокацией войск российской армии.

Главный комнадировщик НАТО и генерал армии США Кристофер Каволи заявил, что наступление ВСУ на Курщину было настоящей неожиданностью для россиян. Они не имели соответствующей подготовки, необходимого количества и опыта для быстрой реакции на наступление. Однако он убежден, что россияне рано или поздно нанесут мощный удар в Курской области и начнут новую военную операцию.

В настоящее время украинские войска контролируют около 100 населенных пунктов в Курской области и взяли в плен около 600 российских военных, как заявлял Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

В Курскую область постепенно начинают опрокидывать войска

Известно, что Россия уже развернула ударные вертолеты в Курске и усугубила артиллерийские удары. Россия сейчас разместила в регионе 30 тысяч военных и это количество ежедневно растет. Тем не менее, эти войска не участвовали в наступлении на Покровск.

"Россия развернула в основном резервные подразделения и войска из районов на юге и северо-востоке Украины, которые не являются частью основного удара Москвы на Покровск. По оценкам американских чиновников, России нужно не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить украинские войска из Курска. Но полковник Рейснер сказал, что российское подкрепление уже "заметно замедлило" движение Украины в регионе. И, похоже, Москва подсчитала, что отвлечь достаточно ресурсов для полного отражения вторжения с тактически незначимой территории было бы не лучшим использованием ее военной мощи — особенно потому, что это заставляет Украину тратить собственные силы, чтобы удерживать захваченную территорию", — говорится в статье.

Россия выжидает момент

Также в издании отметили, что интенсивные ракетные и дроновые атаки по Украине в течение недели показали, что у России есть в запасе достаточное количество БпЛА и ракет, чтобы выбить ВСУ со своих территорий. Однако эксперты считают, что этого не произошло по двум причинам: страх за гражданское население и Курская АЭС, которая очень слабо защищена.

Тем временем российские военные блоггеры призывают Кремль не посылать в Курск большие военные подкрепления. Они уверяют, что Россия станет уязвимой на других участках фронта.