Звинувачення Шмигаля у розголошенні викривача корупції — реакція Кабміну

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Фото: kmu.gov.ua

У Національному агентстві з питань запобігання корупції склали протокол стосовно прем’єр-міністра Дениса Шмигаля через незаконне розголошення інформації про викривача корупції. У Кабміні заявили, що урядовець не розголошував жодної інформації, а подібні заяви є черговою маніпуляцією.

Про це заявила прессекретарка прем'єра Ольга Куришко у коментарі Укрінформ.

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Звинувачення Шмигаля у НАЗК

Сьогодні, 11 січня, голова НАЗК Олександр Новіков склав протокол стосовно прем'єра Денис Шмигаль. Його звинуватили у незаконнім розголошенні інформації про викривача, яка стала йому відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

"Очільник Уряду, попередньо розглянувши повідомлення про корупцію від викривача, а саме працівника Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, дав доручення відповідним посадовим особам опрацювати таке повідомлення і за результатами поінформувати заявника та Кабінет Міністрів України", — йдеться у повідомленні.

При цьому серед посадовців, яким було доручено розглянути повідомлення, зазначено й голову КРАІЛ Івана Рудого, про протиправні дії якого й повідомлялося.

Зазначається, що НАЗК запросило Прем’єр-міністра для ознайомлення з протоколом на 10 січня 2024 року, але він не з'явився в зазначений термін та не повідомив про причини неявки.

"Тому НАЗК скерувало протокол для розгляду до суду за місцем вчинення правопорушення. Якщо суд визнає Дениса Шмигаля винним у вчиненні адміністративного правопорушення, то на посадовця буде накладено штраф з позбавленням права обіймати певні посади на один рік, що буде підставою для внесення відомостей стосовно нього до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення", — йдеться у повідомленні.

Реакція Кабміну

Прессекретарка прем'єра Ольга Куришко назвала маніпуляцією звинувачення НАЗК на адресу Шмигаля

"Вона зазначила, що у вересні на Урядовий портал відповідно до Закону України "Про звернення громадян" надійшло звернення громадян-працівників КРАІЛ про незадоволення роботою керівника комісії. Це звернення не було повідомленням про корупційні правопорушення та не містило будь-якої інформації про можливі факти корупційних дій", — йдеться у матеріалі.

Вона підкреслила, що через це звернення розглядалось та резолюція Прем’єр-міністра України готувалася Секретаріатом Кабінету міністрів саме як до звернення громадян. За її словами, про це було повідомлено заявників.

"Заяви керівника НАЗК, що Прем’єр-міністр нібито розголосив інформацію про викривача, вважаємо черговою маніпуляцією напередодні закінчення терміну повноважень пана Новікова", — додала прессекретарка.

Нагадаємо, наприкінці року НАЗК показала підбірку з найбільш корумпованих областей України. Очолює регіональний рейтинг найбільш корумпованих областей України Львівська область.