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Обвинение Шмыгаля в разглашении обличителя коррупции — реакция Кабмина

11 января 2024 14:23
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Обвинение Шмыгаля в разглашении обличителя коррупции — реакция Кабмина
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: kmu.gov.ua
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции составили протокол в отношении премьер-министра Дениса Шмыгаля из-за незаконного разглашения информации о разоблачителе коррупции. В Кабмине заявили, что чиновник не разглашал ни одной информации, а подобные заявления являются очередной манипуляцией.

Об этом заявила пресс-секретарь премьера Ольга Курышко в комментарии Укринформ.

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Обвинение Шмыгаля в НАПК

Сегодня, 11 января, глава НАПК Александр Новиков составил протокол относительно премьера Денис Шмигаль. Его обвинили в незаконном разглашении информации об обличителе, которая стала ему известна в связи с исполнением служебных обязанностей.

"Председатель Правительства, предварительно рассмотрев сообщение о коррупции от обличителя, а именно работника Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, дал поручение соответствующим должностным лицам проработать такое сообщение и по результатам проинформировать заявителя и Кабинет Министров Украины", — говорится в сообщении.

При этом среди должностных лиц, которым было поручено рассмотреть сообщение, указан и глава КРАИЛ Иван Рудый, о противоправных действиях которого и сообщалось.

Отмечается, что НАПК пригласило Премьер-министра ознакомиться с протоколом на 10 января 2024 года, но он не явился в указанный срок и не сообщил о причинах неявки.

"Поэтому НАПК направило протокол для рассмотрения в суд по месту совершения правонарушения. Если суд признает Дениса Шмыгаля виновным в совершении административного правонарушения, то на должностное лицо будет наложен штраф с лишением права занимать определенные должности на один год, что будет основанием для внесения сведений о нем в Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения", — говорится в сообщении.

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Реакция Кабмина

Пресс-секретарь премьера Ольга Куришко назвала манипуляцией обвинение НАПК в адрес Шмыгаля

"Она отметила, что в сентябре на Правительственный портал в соответствии с Законом Украины "Об обращениях граждан" поступило обращение граждан-работников КРАИЛ о неудовлетворении работой руководителя комиссии. Это обращение не было уведомлением о коррупционных правонарушениях и не содержало какой-либо информации о возможных фактах коррупционных действий", — говорится в материале.

Она подчеркнула, что в связи с этим обращение рассматривалось и резолюция Премьер-министра Украины готовилась Секретариатом Кабинета министров именно как к обращению граждан. По ее словам, об этом было сообщено заявителям.

"Заявления руководителя НАПК, что Премьер-министр якобы огласил информацию об обличителе, считаем очередной манипуляцией накануне окончания срока полномочий господина Новикова", — добавила пресс-секретарь.

Напомним, в конце года НАПК показала подборку из наиболее коррумпированных областей Украины. Возглавляет региональный рейтинг коррумпированных областей Украины Львовская область.

Денис Шмыгаль
Кабинет министров
коррупция
НАПК
нарушения

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