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Звільнення в ТЦК і чому влада незадоволена мобілізацією — ефір Новини.LIVE

29 січня 2024 22:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Звільнення в ТЦК і чому влада незадоволена мобілізацією — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Політтехнолог Тарас Загородній розповів про темпи мобілізації та ставлення Міністерства оборони до неї. Також він прокоментував зустріч української влади з представниками Угорщини.

Ефір можна подивитися о 22.05 за посиланням.

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Політтехнолог Тарас Загородній дав інтерв’ю каналу Новини.LIVE. Разом з ведучим Сергієм Гулюком обговорили темпи мобілізації та ставлення Міноборони до неї.

Окрім того, поспілкувалися про зустріч української влади з представниками Угорщини та ще багато іншого.

Раніше ми повідомляли, що на сьогоднішній день Україна має щонайменше 3,4 мільйона чоловіків призовного віку. Саме ці люди є потенціальним резервом для мобілізації.

ЗСУ
мобілізація
прямий етер
ТЦК та СП
Умєров
прямий ефір Новини.LIVE

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