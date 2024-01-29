Звільнення в ТЦК і чому влада незадоволена мобілізацією — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Політтехнолог Тарас Загородній розповів про темпи мобілізації та ставлення Міністерства оборони до неї. Також він прокоментував зустріч української влади з представниками Угорщини.

Ефір можна подивитися о 22.05 за посиланням.

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Про що ефір

Політтехнолог Тарас Загородній дав інтерв’ю каналу Новини.LIVE. Разом з ведучим Сергієм Гулюком обговорили темпи мобілізації та ставлення Міноборони до неї.

Окрім того, поспілкувалися про зустріч української влади з представниками Угорщини та ще багато іншого.

Раніше ми повідомляли, що на сьогоднішній день Україна має щонайменше 3,4 мільйона чоловіків призовного віку. Саме ці люди є потенціальним резервом для мобілізації.