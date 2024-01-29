Увольнение в ТЦК и почему власти не удовлетворены мобилизацией — эфир Новини.LIVE
Политтехнолог Тарас Загородний рассказал о темпах мобилизации и отношении Министерства обороны к ней. Также он прокомментировал встречу украинских властей с представителями Венгрии.
Эфир можно посмотреть в 22.05 по ссылке.
О чем эфир
Политтехнолог Тарас Загородний дал интервью каналу Новини.LIVE. Вместе с ведущим Сергеем Гулюком обсудили темпы мобилизации и отношения Минобороны к ней.
Кроме того, пообщались о встрече украинской власти с представителями Венгрии и многом другом.
Ранее мы сообщали, что на сегодняшний день у Украины не менее 3,4 миллиона мужчин призывного возраста. Именно эти люди являются потенциальным резервом для мобилизации.
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