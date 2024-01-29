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Увольнение в ТЦК и почему власти не удовлетворены мобилизацией — эфир Новини.LIVE

29 января 2024 22:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Увольнение в ТЦК и почему власти не удовлетворены мобилизацией — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Политтехнолог Тарас Загородний рассказал о темпах мобилизации и отношении Министерства обороны к ней. Также он прокомментировал встречу украинских властей с представителями Венгрии.

Эфир можно посмотреть в 22.05 по ссылке.

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Политтехнолог Тарас Загородний дал интервью каналу Новини.LIVE. Вместе с ведущим Сергеем Гулюком обсудили темпы мобилизации и отношения Минобороны к ней.

Кроме того, пообщались о встрече украинской власти с представителями Венгрии и многом другом.

Ранее мы сообщали, что на сегодняшний день у Украины не менее 3,4 миллиона мужчин призывного возраста. Именно эти люди являются потенциальным резервом для мобилизации.

ВСУ
мобилизация
прямой эфир
ТЦК и СП
Умеров
прямой эфир Новини.LIVE

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