Увольнение в ТЦК и почему власти не удовлетворены мобилизацией — эфир Новини.LIVE

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Политтехнолог Тарас Загородний рассказал о темпах мобилизации и отношении Министерства обороны к ней. Также он прокомментировал встречу украинских властей с представителями Венгрии.

Эфир можно посмотреть в 22.05 по ссылке.

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Политтехнолог Тарас Загородний дал интервью каналу Новини.LIVE. Вместе с ведущим Сергеем Гулюком обсудили темпы мобилизации и отношения Минобороны к ней.

Кроме того, пообщались о встрече украинской власти с представителями Венгрии и многом другом.

Ранее мы сообщали, что на сегодняшний день у Украины не менее 3,4 миллиона мужчин призывного возраста. Именно эти люди являются потенциальным резервом для мобилизации.