Росіяни не стали відводити свої резерви з Харківщини на Курщину, але операція Азову на цьому напрямку триває

Максим Жорін.Фото: Х/Жорін

Наступальна операція у Харківській області, яку проводить зараз 3-тя ОШБр, є паралельною операцією зі звільненням Курської області, але вони між собою не пов'язані. У ворога на Харківщині ще багато бойових резервів і відводити війська з Харківського напрямку на допомогу до Курська окупанти не планують.

Про це 22 серпня в інтерв'ю проєкту "Україна" заявив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

Читайте також:

Що відбувається на Харківському напрямку

За його словами, бойові атакувальні дії на Харківському напрямку тривають майже тиждень і саме на смузі відповідальності 3-ї ОШБр. До цього моменту у медійному просторі про це мало говорилось, щоб військові могли закріпити результат.

"Тепер цей результат є", — зазначає Жорін.

Він акцентує, що ворог не став відводити свої резерви у бік Курської області, а залишив їх на Харківщині попри очікування українських військових.

"З нашого напрямку ворожі сили не відводились. І сили, які стояли навпроти, і їхні резерви залишилися на місці. Навіть ми думали, що резервних сил у ворога буде трохи менше, але їх досить багато. І ворог може собі дозволити просто сотні людей відправляти в атаки", — зазначив Жорін.