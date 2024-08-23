Россияне не стали отводить свои резервы с Харьковщины на Курщину, но операция Азова в этом направлении продолжается

Максим Жорин. Фото: Х/Жорин

Наступательная операция в Харьковской области, которую проводит сейчас 3-я ОШБр, является параллельной операцией с освобождением Курской области, но они между собой не связаны. У врага в Харьковской области еще много боевых резервов и отводить войска из Харьковского направления на помощь в Курск оккупанты не планируют.

Об этом 22 августа в интервью проекту "Украина" заявил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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По его словам, боевые атакующие действия на Харьковском направлении продолжаются почти неделю и именно на полосе ответственности 3-й ОШБр. До этого момента в медийном пространстве об этом мало говорилось, чтобы военные могли закрепить результат.

"Теперь этот результат есть", — отмечает Жорин.

Он акцентирует, что враг не стал отводить свои резервы в сторону Курской области, а оставил их на Харьковщине, несмотря на ожидания украинских военных.

"Из нашего направления вражеские силы не отводились. И силы, которые стояли напротив, и их резервы остались на месте. Даже мы думали, что резервных сил у врага будет поменьше, но их достаточно много. И враг может себе позволить просто сотни людей отправлять в атаки", — отметил Жорин.