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ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін" — подробиці

12 березня 2024 12:29
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
ЗСУ знищили танкер "Механік Погодін" — подробиці
Танкер "Механік Погодін". Фото: росЗМІ
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Внаслідок успішного удару Повітряними силами ЗСУ в районі Кінбурської коси було знищено танкер "Механік Погодін", що перебував під прапором Російської Федерації. Це судно використовувалось російськими збройними силами як пункт управління.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил ЗСУ

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Танкер "Механік Погодін" належав російській компанії VEB - Leasing OJSC з Санкт-Петербурга, яка раніше була включена до санкційного списку. Згідно з Указом Президента України та рішенням Херсонського окружного адміністративного суду від серпня 2018 року, танкер був арештований та перебував під владарюванням Херсонського морського порту до літа 2023 року. Однак через руйнівні дії російських військових, які призвели до підриву дамби Каховської ГЕС, танкер потрапив на Кінбурську косу, що тимчасово перебуває під контролем російських сил.

Після цього танкер був використовуваний противником для розгортання спостережного поста та ведення розвідувальних операцій, а також для атак безпілотниками FPV на територію Херсонської області.

Важливо відзначити, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, танкер "Механік Погодін" вважався військовим об'єктом і був включений до системи радіоелектронної боротьби та розвідувальних засобів противника.

"Отже знищення російського танкера "Механік Погодін" не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм Міжнародного гуманітарного права", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що в російському місті Іваново впав літак Іл-76

Також ми писали про те, що у ЗМІ повідомляють про збиття винищувача Су-34 на Бєлгородщині. 

російські війська
ЗСУ
Херсонська область
Росія
танкер
Повітряні Сили ЗСУ

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