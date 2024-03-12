ВСУ уничтожили танкер "Механик Погодин" — подробности
В результате успешного удара Воздушными силами ВСУ в районе Кинбурской косы был уничтожен находившийся под флагом Российской Федерации танкер "Механик Погодин". Это судно использовалось русскими вооруженными силами как пункт управления.
Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ .
Потопление "Механика Погодина"
Танкер "Механик Погодин" принадлежал российской компании VEB – Leasing OJSC из Санкт-Петербурга, ранее включенной в санкционный список. Согласно Указу Президента Украины и решению Херсонского окружного административного суда от августа 2018 года, танкер был арестован и находился под управлением Херсонского морского порта до лета 2023 года. Однако из-за разрушительных действий российских военных, которые привели к подрыву дамбы Каховской ГЭС, танкер попал на временно находящуюся под контролем российских сил Кинбурскую косу.
После этого танкер использовался противником для развертывания наблюдательного поста и ведения разведывательных операций, а также для атак беспилотниками FPV на территорию Херсонской области.
Важно отметить, что согласно международному гуманитарному праву, танкер "Механик Погодин" считался военным объектом и был включен в систему радиоэлектронной борьбы и разведывательных средств противника.
"Итак, уничтожение российского танкера "Механик Погодин" не только помешало захватчикам в реализации их планов, но и было совершено в полном соответствии с нормами Международного гуманитарного права", — говорится в сообщении.
Напомним, что в российском городе Иваново упал самолет Ил-76 .
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