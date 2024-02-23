ЗСУ збили російський військовий літак А-50 над Азовським морем — що відомо

Російський військовий літак А-50. Ілюстративне фото: Wikimedia

Сили оборони України у п'ятницю, 23 лютого збили російський військовий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Успішне ураження повітряного судна сталося над акваторією Азовського моря.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук у Telegram.

Збиття ворожого літака А-50 над Азовським морем 23 лютого

Українські воїни завдали удару по військовому літаку РФ. Внаслідок успішної операції Сил оборони ворог втратив ще один ДРЛВ А-50. Ліквідація повітряного судна відбулася над Азовським морем 23 лютого, коли в Росії святкують День захисника вітчизни.

Інфографіка ПС ЗСУ

Олещук подякував Головному управлінню розвідки Міноборони за вдалу спецоперацію та "усім, хто забезпечив результат".

"А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "с Днем защитника отечества". Святкувати треба вдома, і так, щоб "Баян" не порвати", — йдеться в повідомленні.

Як стало відомо, літак А-50 збили за 220 км від найближчої лінії фронту.

Мапа збиття літака

Попереднє збиття російського літака А-50

Повітряні сили України 14 січня знищили військовий літак повітряно-космічних сил РФ А-50. Він здійснював чергування у районі Кирилівки Запорізької області.

Також в матеріалі Новини.LIVE ми розповіли, чим був важливий для росіян цей літак, скільки він коштував і яка кількість А-50 ще залишається у складі Військово-космічних сил країни-агресора.

Повітряні сили ЗС України 15 січня підтвердили знищення двох літаків ВС РФ над Азовським морем. Від того часу ворог не припиняє розвідувальну діяльність за допомогою дронів та тактичної авіації.

Додамо, начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів, що після знищення ЗСУ над Азовським морем літака А-50 у Росії залишилося зовсім небагато таких літаків.