ВСУ сбили российский военный самолет А-50 над Азовским морем — что известно

Российский военный самолет А-50. Иллюстративное фото: Wikimedia

Силы обороны Украины в пятницу, 23 февраля, сбили российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Успешное поражение воздушного судна произошло над акваторией Азовского моря.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

Сбивание вражеского самолета А-50 над Азовским морем 23 февраля

Украинские воины нанесли удар по военному самолету РФ. В результате успешной операции Сил обороны враг потерял еще один ДРЛВ А-50. Ликвидация воздушного судна произошла над Азовским морем 23 февраля, когда в России отмечают День защитника отечества.

Инфографика ВС ВСУ

Олещук поблагодарил Главное управление разведки Минобороны за удачную спецоперацию и "всем, кто обеспечил результат".

"А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "с Днем защитника отечества". Праздновать надо дома, и так, чтобы "Баян" не порвать", — говорится в сообщении.

Как стало известно, самолет А-50 был сбит в 220 км от ближайшей линии фронта.

Карта сбивания самолета

Предидущее сбивание российского самолета А-50

Воздушные силы Украины 14 января уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.

Также в материале Новини.LIVE мы рассказали, чем был важен для россиян этот самолет, сколько он стоил и какое количество А-50 еще остается в составе Военно-космических сил страны-агрессора.

Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.

Добавим, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем самолета А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов.