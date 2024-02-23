Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow ВСУ сбили российский военный самолет А-50 над Азовским морем — что известно arrow

ВСУ сбили российский военный самолет А-50 над Азовским морем — что известно

23 февраля 2024 20:36
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ВСУ сбили российский военный самолет А-50 над Азовским морем — что известно
Российский военный самолет А-50. Иллюстративное фото: Wikimedia
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Силы обороны Украины в пятницу, 23 февраля, сбили российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Успешное поражение воздушного судна произошло над акваторией Азовского моря.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

Сбивание вражеского самолета А-50 над Азовским морем 23 февраля

Украинские воины нанесли удар по военному самолету РФ. В результате успешной операции Сил обороны враг потерял еще один ДРЛВ А-50. Ликвидация воздушного судна произошла над Азовским морем 23 февраля, когда в России отмечают День защитника отечества.

Инфографика ПС ВСУ
Инфографика ВС ВСУ

Олещук поблагодарил Главное управление разведки Минобороны за удачную спецоперацию и "всем, кто обеспечил результат".

"А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "с Днем защитника отечества". Праздновать надо дома, и так, чтобы "Баян" не порвать", — говорится в сообщении.

Как стало известно, самолет А-50 был сбит в 220 км от ближайшей линии фронта.

Карта сбивания самолета
Карта сбивания самолета

Предидущее сбивание российского самолета А-50

Воздушные силы Украины 14 января уничтожили военный самолет воздушно-космических сил РФ А-50. Он осуществлял дежурство в районе Кирилловки Запорожской области.

Также в материале Новини.LIVE мы рассказали, чем был важен для россиян этот самолет, сколько он стоил и какое количество А-50 еще остается в составе Военно-космических сил страны-агрессора.

Воздушные силы ВС Украины 15 января подтвердили уничтожение двух самолетов ВС РФ над Азовским морем. С тех пор враг не прекращает разведывательную деятельность с помощью дронов и тактической авиации.

Добавим, начальник ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что после уничтожения ВСУ над Азовским морем самолета А-50 в России осталось совсем немного таких самолетов.

война
ВСУ
самолет
россияне
Украина
ликвидация
Воздушные Силы ВСУ
2 года войны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

10 февраля 2024

07:32 Победительница шоу "Танці з зірками" призвала украинцев прийти в себя — причем тут Зеленский

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

Актуальное по теме