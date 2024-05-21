ЗСУ вдарили по позиції окупантів — бійці показали ефектне відео

Удар по окупантах. Фото: скриншот

Українські воїни знищують як живу силу противника, так і ворожу техніку. Один із дронів залетів прямо у фуру, яка доставляла росіян на позиції.

Відео опублікували бійці Третьої окремої штурмової бригади в Telegram у вівторок, 21 травня.

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Бійці підрозділу "Paskuda group" з протитанкового батальйону Третьої штурмової бригади продовжують знищувати окупантів.

Як повідомляють бійці, ударний дрон було обладнано запальним снарядом, яким влучили прямо по позиції окупантів. Відбулася детонація і загоряння ворожого боєкомплекту та палива у лісопосадці.

Також на ходу залетіли у вантажівку, яка доставляла росіян.

За допомогою FPV-дрона було знищено великокаліберний кулемет ДШК, комплекс спостереження та міномет противника.

Раніше бійці 3-й ОШБр показали, як зірвали план ворожого штурму на Харківщині.

Нагадаємо, у мережу потрапили кадри, як українські воїни за допомогою дрона нищать групу російських штурмовиків.

Як повідомлялось, український виробник дронів Vyriy розпочав серійневиробництво безпілотників, які без втручання пілота можуть захоплювати ціль і атакувати її.