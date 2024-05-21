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ВСУ ударили по позиции оккупантов — бойцы показали эффектное видео

21 мая 2024 17:07
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
ВСУ ударили по позиции оккупантов — бойцы показали эффектное видео
Удар по оккупантам. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Украинские воины уничтожают как живую силу противника, так и вражескую технику. Один из дронов залетел прямо в фуру, которая доставляла россиян на позиции.

Видео опубликовали бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады в Telegram во вторник, 21 мая.

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Бойцы подразделения "Paskuda group" из противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады продолжают уничтожать оккупантов.

Как сообщают бойцы, ударный дрон был оборудован зажигательным снарядом, попавшим прямо по позиции оккупантов. Произошла детонация и возгорание вражеского боекомплекта и топлива в лесопосадке.

Также на ходу залетели в грузовик, который доставлял россиян.

С помощью FPV-дрона был уничтожен крупнокалиберный пулемет ДШК, комплекс наблюдения и миномет противника.

Ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как сорвали план вражеского штурма в Харьковской области.

Напомним, в сеть попали кадры, как украинские воины с помощью дрона уничтожают группу российских штурмовиков.

Как сообщалось, украинский производитель дронов Vyriy начал серийное производство беспилотников, без вмешательства пилота могут захватывать цель и атаковать ее.

российские войска
ВСУ
беспилотники
обстрелы
оккупанты
дроны
война в Украине
штурмовая бригада

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