ВСУ ударили по позиции оккупантов — бойцы показали эффектное видео

Удар по оккупантам. Фото: скриншот

Украинские воины уничтожают как живую силу противника, так и вражескую технику. Один из дронов залетел прямо в фуру, которая доставляла россиян на позиции.

Видео опубликовали бойцы Третьей отдельной штурмовой бригады в Telegram во вторник, 21 мая.

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Бойцы подразделения "Paskuda group" из противотанкового батальона Третьей штурмовой бригады продолжают уничтожать оккупантов.

Как сообщают бойцы, ударный дрон был оборудован зажигательным снарядом, попавшим прямо по позиции оккупантов. Произошла детонация и возгорание вражеского боекомплекта и топлива в лесопосадке.

Также на ходу залетели в грузовик, который доставлял россиян.

С помощью FPV-дрона был уничтожен крупнокалиберный пулемет ДШК, комплекс наблюдения и миномет противника.

Ранее бойцы 3-й ОШБр показали, как сорвали план вражеского штурма в Харьковской области.

Напомним, в сеть попали кадры, как украинские воины с помощью дрона уничтожают группу российских штурмовиков.

Как сообщалось, украинский производитель дронов Vyriy начал серийное производство беспилотников, без вмешательства пилота могут захватывать цель и атаковать ее.