Потужні втрати окупантів за минулу добу — Генштаб ЗСУ

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Фото: Харківський медіа хаб

Українські військові продовжують знищувати загарбників на нашій території. За минулу добу орієнтовні втрати противника склали понад тисячу осіб особового складу, десятки важливої техніки тамайже 60 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у недылю, 16 червня.

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Втрати окупантів за минулу добу

За даними Генштабу ЗСУ, за ці два роки війни загарбники втратили в Україні:

особового складу ‒ близько 526310 (+1160) осіб;

танків — 7956 (+0) одиниць;

бойових броньованих машин — 15269 (+6) одиниць;

артилерійських систем — 13913 (+58) одиниць;

РСЗВ — 1104 (+1) одиниці;

засобів ППО — 853 (+0) одиниці;

літаків — 359 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 11159 (+11) одиниць;

крилатих ракет — 2296 (+3) одиниць;

кораблів/катерів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18967 (+56) одиниць;

спеціальної техніки — 2325 (+3) одиниці.

Орієнтовні втрати противника станом на 16 червня. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, Сили оборони України в ніч проти середи, 12 червня, атакували російські зенітні ракетні комплекси в тимчасово окупованому Криму. Підтверджені влучання в районі ворожих цілей.

Також ми писали, що російська армія хоче захопити селище Липці Харківської області, оскільки це зручна висота для ударів по Харкову. Силам оборони вдається стримати наступ ворога і відбити атаки.