Мощные потери оккупантов за минувшие сутки — Генштаб ВСУ

ВСУ продолжают уничтожать захватчиков — Генштаб обновил данные потерь противника
Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков на нашей территории. За прошедшие сутки ориентировочные потери противника составили более тысячи человек личного состава, десятки важной техники и почти 60 артиллерийских систем.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в воскресенье, 16 июня.
Потери окупантов за минувшие сутки
По данным Генштаба ВСУ, за эти два года войны захватчики потеряли в Украине:
- личного состава – около 526310 (+1160) человек;
- танков - 7956 (+0) единиц;
- боевых бронированных машин - 15269 (+6) единиц;
- артиллерийских систем - 13913 (+58) единиц;
- РСЗО - 1104 (+1) единицы;
- средств ПВО - 853 (+0) единицы;
- самолетов - 359 (+0) единиц;
- вертолетов - 326 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 11159 (+11) единиц;
- крылатых ракет - 2296 (+3) единиц;
- кораблей/катеров - 28 (+0) единиц;
- подводных лодок - 1 (+0) единица;
- автомобильной техники и автоцистерн - 18967 (+56) единиц;
- специальной техники - 2325 (+3) единицы.
Напомним, Силы обороны Украины в ночь на среду, 12 июня, атаковали российские зенитные ракетные комплексы во временно оккупированном Крыму. Подтверждены попадания в районе враждебных целей.
Также мы писали, что российская армия хочет захватить поселок Липцы Харьковской области, поскольку это удобная высота ударов по Харькову. Силам обороны удается сдержать пришествие неприятеля и отразить атаки.
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