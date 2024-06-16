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ВСУ продолжают уничтожать захватчиков — Генштаб обновил данные потерь противника

16 июня 2024 07:49
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Мощные потери оккупантов за минувшие сутки — Генштаб ВСУ
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-полковник Александр Сырский. Фото: Харьковский медиа хаб
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Украинские военные продолжают уничтожать захватчиков на нашей территории. За прошедшие сутки ориентировочные потери противника составили более тысячи человек личного состава, десятки важной техники и почти 60 артиллерийских систем.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в воскресенье, 16 июня.

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Потери окупантов за минувшие сутки

По данным Генштаба ВСУ, за эти два года войны захватчики потеряли в Украине:

  • личного состава – около 526310 (+1160) человек;
  • танков - 7956 (+0) единиц;
  • боевых бронированных машин - 15269 (+6) единиц;
  • артиллерийских систем - 13913 (+58) единиц;
  • РСЗО - 1104 (+1) единицы;
  • средств ПВО - 853 (+0) единицы;
  • самолетов - 359 (+0) единиц;
  • вертолетов - 326 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 11159 (+11) единиц;
  • крылатых ракет - 2296 (+3) единиц;
  • кораблей/катеров - 28 (+0) единиц;
  • подводных лодок - 1 (+0) единица;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18967 (+56) единиц;
  • специальной техники - 2325 (+3) единицы.
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Примерные потери противника по состоянию на 16 июня. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на среду, 12 июня, атаковали российские зенитные ракетные комплексы во временно оккупированном Крыму. Подтверждены попадания в районе враждебных целей.

Также мы писали, что российская армия хочет захватить поселок Липцы Харьковской области, поскольку это удобная высота ударов по Харькову. Силам обороны удается сдержать пришествие неприятеля и отразить атаки.

Александр Сырский
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