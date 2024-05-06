Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow ЗСУ підірвали міст через канал Сіверський Донець — Донбас зі стратегічною метою arrow

ЗСУ підірвали міст через канал Сіверський Донець — Донбас зі стратегічною метою

6 травня 2024 21:04
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор
ЗСУ підірвали міст через канал Сіверський Донець — Донбас зі стратегічною метою
Підірваний міст через канал Сіверський Донець — Донбас. Фото: скриншот
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинець Юлія
Улинець Юлія
редактор

Збройні сили України підірвали міст через канал "Сіверський Донець — Донбас", щоб зупинити наступ росіян у районі Часового Яру. Окупанти зараз намагаються не тільки напряму атакувати Часів Яр, а й наступати по флангах.

Про це розповів в етері "Еспресо" голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко у понеділок, 6 травня.

Читайте також:

 

Канал Сіверський Донець — Донбас стратегічний

"Сам канал Сіверський Донець — Донбас є серйозною перешкодою для його штурму, переміщення ворожих сил. З іншого боку, знищення мосту через канал означає, що на другій стороні, на жаль, наших військ немає. Лінія оборони будується в бік прикриття Часового Яру", — каже Тимочко.

За його словами, мости знищуються для того, щоб не дати пересуватися військам противника, обмежити їхню логістику. Все, що руйнується, з часом буде відбудовано, запевнив військовий. За його словами, важливо, аби максимально завдавати ворогу збитків та стримувати його.

Загарбники зараз намагаються не тільки штурмувати Часів Яр, а й наступати по флангах. У напрямках Іванівського та Андріївки їм не вдається відкинути наші війська, каже Тимочко. За його словами, вимоги боїв призводять до таких ситуацій, коли доводиться лінію фронту укріплювати та перешкоджати просуванню ворога.

"Є велике сподівання, що нарешті до Часового Яру підійде у необхідних об'ємах зброя від наших союзників. Розуміємо, що в умовах активних бойових дій потрібен час, аби поставити, підвезти, зберегти зброю. Оборона Часового Яру є принциповою, оскільки це плацдарм для розгортання наступу на Краматорськ, Слов'янськ", — підсумував Іван Тимочко.

Нагадаємо, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що російська артилерія у Часовому Ярі Донецької області працює і вдень, і вночі. Наразі там одна з найскладніших ситуацій.

Також ми писали про те, що Часів Яр є стратегічно важливим для ворога, адже звідси він може атакувати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ. 

Раніше ми повідомляли про те, що, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська навряд чи зможуть захопити Часів Яр на Донеччині до Дня Перемоги 9 травня. Однак РФ, користуючись нестачею боєприпасів та систем протиповітряної оборони в ЗСУ, не полишатиме спроб окупувати населений пункт.

Донбас
міст
ЗСУ
Сіверський Донець
атака
наступ
Часів Яр

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

3 травня 2024

00:16Обіцяв виготовити снаряди на заводі "Артем" — іноземець викрав 255 млн гривень