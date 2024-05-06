ЗСУ підірвали міст через канал Сіверський Донець — Донбас зі стратегічною метою

Підірваний міст через канал Сіверський Донець — Донбас. Фото: скриншот

Збройні сили України підірвали міст через канал "Сіверський Донець — Донбас", щоб зупинити наступ росіян у районі Часового Яру. Окупанти зараз намагаються не тільки напряму атакувати Часів Яр, а й наступати по флангах.

Про це розповів в етері "Еспресо" голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко у понеділок, 6 травня.

Читайте також:

Канал Сіверський Донець — Донбас стратегічний

"Сам канал Сіверський Донець — Донбас є серйозною перешкодою для його штурму, переміщення ворожих сил. З іншого боку, знищення мосту через канал означає, що на другій стороні, на жаль, наших військ немає. Лінія оборони будується в бік прикриття Часового Яру", — каже Тимочко.

За його словами, мости знищуються для того, щоб не дати пересуватися військам противника, обмежити їхню логістику. Все, що руйнується, з часом буде відбудовано, запевнив військовий. За його словами, важливо, аби максимально завдавати ворогу збитків та стримувати його.

Загарбники зараз намагаються не тільки штурмувати Часів Яр, а й наступати по флангах. У напрямках Іванівського та Андріївки їм не вдається відкинути наші війська, каже Тимочко. За його словами, вимоги боїв призводять до таких ситуацій, коли доводиться лінію фронту укріплювати та перешкоджати просуванню ворога.

"Є велике сподівання, що нарешті до Часового Яру підійде у необхідних об'ємах зброя від наших союзників. Розуміємо, що в умовах активних бойових дій потрібен час, аби поставити, підвезти, зберегти зброю. Оборона Часового Яру є принциповою, оскільки це плацдарм для розгортання наступу на Краматорськ, Слов'янськ", — підсумував Іван Тимочко.

Нагадаємо, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що російська артилерія у Часовому Ярі Донецької області працює і вдень, і вночі. Наразі там одна з найскладніших ситуацій.

Також ми писали про те, що Часів Яр є стратегічно важливим для ворога, адже звідси він може атакувати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

Раніше ми повідомляли про те, що, за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська навряд чи зможуть захопити Часів Яр на Донеччині до Дня Перемоги 9 травня. Однак РФ, користуючись нестачею боєприпасів та систем протиповітряної оборони в ЗСУ, не полишатиме спроб окупувати населений пункт.