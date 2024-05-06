ВСУ взорвали мост через канал Северский Донец — Донбасс со стратегической целью

Взорванный мост через канал Северский Донец — Донбасс. Фото: скриншот

Вооруженные силы Украины взорвали мост через канал "Северский Донец-Донбасс", чтобы остановить наступление россиян в районе Часового Яра. Оккупанты сейчас пытаются не только напрямую атаковать Часов Яр, но и наступать по флангам.

Об этом рассказал в эфире "Еспресо" председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко в понедельник, 6 мая.

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"Сам канал Северский Донец-Донбасс является серьезным препятствием для его штурма, перемещения вражеских сил. С другой стороны, уничтожение моста через канал означает, что на другой стороне, к сожалению, наших войск нет. Линия обороны строится в сторону прикрытия Часового Яра", — говорит Тимочко.

По его словам, мосты уничтожаются для того, чтобы не дать передвигаться войскам противника, ограничить их логистику. Все, что разрушается, со временем будет восстановлено, заверил военный. По его словам, важно, чтобы максимально наносить врагу ущерб и сдерживать его.

Захватчики сейчас пытаются не только штурмовать Часов Яр, но и наступать по флангам. В направлениях Ивановского и Андреевки им не удается отбросить наши войска, говорит Тимочко. По его словам, требования боев приводят к таким ситуациям, когда приходится линию фронта укреплять и препятствовать продвижению врага.

"Есть большая надежда, что наконец-то к Часовому Яру подойдет в необходимых объемах оружие от наших союзников. Понимаем, что в условиях активных боевых действий нужно время, чтобы поставить, подвезти, сохранить оружие. Оборона Часового Яра является принципиальной, поскольку это плацдарм для развертывание наступления на Краматорск, Славянск", — подытожил Иван Тимочко.

Напомним, начальник прессслужбы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что российская артиллерия в Часовом Яру Донецкой области работает и днем, и ночью. Сейчас там одна из самых сложных ситуаций.

Также мы писали о том, что Часов Яр является стратегически важным для врага, ведь отсюда он может атаковать Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Ранее мы сообщали о том, что, по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), российские войска вряд ли смогут захватить Часов Яр на Донбассе ко Дню Победы 9 мая. Однако РФ, пользуясь нехваткой боеприпасов и систем противовоздушной обороны в ВСУ, не будет оставлять попыток оккупировать населенный пункт.