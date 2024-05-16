Плани ворога закріпитися у Вовчанську — зірвано, — Генштаб

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

Плани ворога вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися — зірвано. Сили оборони примусили ворога значно знизити свою активність у Вовчанську і відтіснили противника на Куп’янському напрямку.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України в четвер, 16 травня.

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Мапа: DeepState. Фото: скриншот

Яка ситуація у Вовчанську 16 травня

З початку наступальних дій ворога 10 травня на Харківському напрямку Сили оборони рішучими діями примусили значно знизити активність російських окупантів, кажуть у Генштабі ЗСУ.

"Плани ворога максимально вклинитись у глибину міської забудови Вовчанська і там закріпитися — зірвано. З початку поточної доби наші підрозділи продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови Вовчанська в північній частині міста, тримають ворога під вогневим контролем. Дії тривають, ситуація контрольована", — йдеться у повідомленні.

На Куп’янському напрямку у Харківській бласті росіяни за підтримки бронетехніки намагаються атакувати українські позиції на напрямку Крохмальне — Берестове. Тут наші захисники знищили танк та БМП. Бій ще триває, але ситуація контрольована. Також, ЗСУ дещо покращили тактичне положення та відтіснили противника в районі північніше Кислівки.

Нагадаємо, росіяни посилюють атаки на Харківщині. Полонений військовий армії РФ розповів, що перед ними було поставлене завдання зайняти Вовчанськ за два дні.

До слова, станом на вечір 15 травня на Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла. У Вовчанську тривали вуличні зачистки від російських військ.

16 травня начальник Чугуївської районної військової адміністрації Сергій Лободенко розповів, що російські окупанти не припиняють обстрілювати Вовчанськ. Крім того, є влучання й по Чугуєву.