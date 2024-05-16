Планы врага закрепиться в Волчанске — сорвано, — Генштаб

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Планы врага вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и закрепиться там — сорвано. Силы обороны вынудили врага значительно снизить свою активность в Волчанске и оттеснили противника на Купянском направлении.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины в четверг, 16 мая.

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Актуальная карта боевых действий.

Карта: DeepState. Фото: скриншот

Какая ситуация в Волчанске 16 мая

С начала наступательных действий врага 10 мая в Харьковском направлении Силы обороны решительными действиями заставили значительно снизить активность российских оккупантов, говорят в Генштабе ВСУ.

"Планы врага максимально вклиниться в глубину городской застройки Волчанска и там закрепиться — сорвано. С начала текущих суток наши подразделения продолжают выполнение боевых задач в пределах городской застройки Волчанска в северной части города, держат врага под огневым контролем. Действия продолжаются, ситуация контролируется", — говорится в сообщении.

На Купянском направлении в Харьковской области россияне при поддержке бронетехники пытаются атаковать украинские позиции на направлении Крохмальное — Берестово. Здесь наши защитники уничтожили танк и БМП. Бой еще продолжается, но ситуация контролируется. Также ВСУ несколько улучшили тактическое положение и оттеснили противника в районе севернее Кисловки.

Напомним, россияне усиливают атаки в Харьковской области. Пленный военный армии РФ рассказал, что перед ними была поставлена задача занять Волчанск за два дня.

К слову, по состоянию на вечер 15 мая в Харьковском направлении интенсивность боевых действий возросла. В Волчанске продолжались уличные зачистки от российских войск.

16 мая начальник Чугуевской районной военной администрации Сергей Лободенко рассказал, что российские оккупанты не прекращают обстреливать Волчанск. Кроме того, есть попадания и по Чугуеву.