Зрубали 100-річні дуби на 60 млн грн у заповіднику в Чорнобилі — ДБР висунуло підозру посадовцям

Співробітник ДБР та затриманий посадовець. Фото: ДБР

Виконувач обов'язків директора держпідприємства "Північна Пуща" та його спільники організували незаконну вирубку 100-річних дубів на території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Загальна сума збитків державі становить понад 59 млн грн. Співробітники Державного бюро розслідувань висунули підозру злочинній групі, і їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 7 років.

Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 28 березня.

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За даними слідства, очільник держпідприємства у грудні минулого року організував незаконну схему вирубки 185 дубів на території Денисовецького лісництва ДСП "Північна Пуща", яке є частиною Чорнобильського заповідника. Для реалізації вирубки посадовець залучив трьох цивільних чоловіків та зробив для них спеціальні перепустки.

"Чиновник показав виконавцям територію для вирубки, на якій росли понад 100-річні дуби. Ділкам допомагав працівник правоохоронного органу, який супроводжував транспорт зі зрубаною деревиною. Спільники вивезли деревину на один зі столичних пунктів приймання деревини, де її продали на підставі фіктивних документів", — йдеться в повідомленні.

Співробітник ДБР та затриманий посадовець. Фото: ДБР

Під час обшуків було вилучено зрізану деревину об’ємом понад 350 м куб. Загальні збитки, нанесені державі. становлять понад 59 млн грн.

Організатору вирубки та його спільникам оголошено про підозру за фактом незаконної рубки та збуту лісу, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб. Злочинцям загрожує до 7 років за ґратами. Наразі триває досудове розслідування і встановлюються дані про інших причетних до вирубки осіб.

Нагадаємо, на Одещині посадовець лісгоспу створив з підлеглими незаконну схему вирубки лісу на території Національного парку. Спільники завдали збитків державі на понад 140 мільйонів гривень.

Раніше ми писали, що в Ізмаїльському районі Одеської області три українці незаконно вирубали лісові насадження. Деревину злочинці одразу вантажили на автомобіль.