Срубили 100-летние дубы на 60 млн грн в заповеднике в Чернобыле — ГБР сообщило подозрение чиновникам

Сотрудник ГБР и задержанный чиновник. Фото: ГБР

Исполняющий обязанности директора госпредприятия "Северная Пуща" и его сообщники организовали незаконную вырубку 100-летних дубов на территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Общая сумма ущерба государству составляет более 59 млн грн. Сотрудники Государственного бюро расследований выдвинули подозрение преступной группе и им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 28 марта.

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По данным следствия, глава госпредприятия в декабре прошлого года организовал незаконную схему вырубки 185 дубов на территории Денисовецкого лесничества ГСП "Северная Пуща", которое является частью Чернобыльского заповедника. Для реализации вырубки чиновник привлек трех гражданских мужчин и сделал для них специальные пропуска.

"Чиновник показал исполнителям территорию для вырубки, на которой росли более 100-летних дубов. Делкам помогал работник правоохранительного органа, сопровождавший транспорт со срубленной древесиной. Сообщники вывезли древесину на один из столичных пунктов приема древесины, где ее продали на основании фиктивных документов", — говорится в сообщении.

Сотрудник ГБР и задержанный чиновник. Фото: ГБР

Во время обысков была изъята срезанная древесина объемом более 350 м куб. Общий ущерб нанесенный государству составил более 59 млн грн.

Организатор вырубки и его сообщники объявлены о подозрении по факту незаконной рубки и сбыта леса, что повлекло тяжкие последствия, по предварительному сговору группой лиц. Преступникам грозит до 7 лет за решеткой. В настоящее время идет досудебное расследование и устанавливаются данные о других причастных к вырубке лиц.

Напомним, в Одесской области чиновник лесхоза создал с подчиненными незаконную схему вырубки леса на территории Национального парка. Сообщники нанесли ущерб государству более чем на 140 миллионов гривен.

Ранее мы писали, что в Измаильском районе Одесской области три украинца незаконно вырубили лесные насаждения. Древесину преступники сразу грузили на автомобиль.