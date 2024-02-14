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Змушував військових на Закарпатті будувати дім — експосадовцю ТЦК загрожує ув’язнення

14 лютого 2024 16:41
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Змушував військових на Закарпатті будувати дім — експосадовцю ТЦК загрожує ув’язнення
Військові будують дім експосадовцю ТЦК. Фото: САП
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

На Закарпатті судитимуть експосадовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловік змушував військових будувати для нього дім. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону в середу, 14 лютого.

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Експосадовець ТЦК порушив порядок проходження військової служби для того, аби залучити шістьох воїнів до будівництва і ремонту приватного будинку. За даними слідства, будівля розташована на ділянці у селищі Перечин на Закарпатті, що належить близькій родичці військкома. 

"Встановлено, що підлеглі виконували протиправну вказівку свого тодішнього керівника у службовий час, отримуючи при цьому грошове забезпечення. Їм безпідставно нараховано понад 527 тис. грн бюджетних коштів. Прокурори заявили до суду цивільний позов для відшкодування завданих державі збитків", — йдеться в повідомленні. 

Дім родички експосадовця ТЦК. Фото: САП
Будинок родички експосадовця ТЦК. Фото: САП

За фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень чоловіку оголошено підозру та звільнено з посади.

Суд виніс вирок про обрання запобіжного заходу для фігуранта у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 800 тис. грн. Колишній військком сплатив заставу. Підозрюваному загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.

Скриншот допису САП
Скриншот допису САП

Нагадаємо, український військовий Олег Симороз звинуватив співробітників ТЦК у підриві репутації української армії. За його словами, військкоми ганьблять те, за що воюють ЗСУ. 

Раніше у Харкові стався черговий скандал з ТЦК. Чоловік намагався втекти від військкомів, однак ті його наздогнали, а потім побили.

САП
Україна
Закарпаття
військові
будівництво
підозра
будинок
ТЦК та СП

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