Вынуждал военных на Закарпатье строить дом — экс-чиновнику ТЦК грозит заключение

Военные строят дом экс-чиновнику ТЦК. Фото: САП

На Закарпатье будут судить экс-чиновника районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчина заставлял военных строить для него дом. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона в среду, 14 февраля.

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На Закарпатье будут судить экс-чиновника ТЦК

Экс-чиновник ТЦК нарушил порядок прохождения военной службы для того, чтобы привлечь шестерых воинов к строительству и ремонту частного дома. По данным следствия, здание находится на участке в поселке Перечин в Закарпатье, принадлежащем близкой родственнице военкома.

"Установлено, что подчиненные выполняли противоправное указание своего тогдашнего руководителя в служебное время, получая при этом денежное довольствие. Им безосновательно начислено более 527 тыс. грн бюджетных средств. Прокуроры заявили в суд гражданский иск для возмещения нанесенного государству ущерба", — говорится в сообщении.

Дом родственницы экс-чиновника ТЦК. Фото: САП

По факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий мужчине объявлено подозрение и уволено с должности.

Суд вынес приговор об избрании меры пресечения для фигуранта в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 800 тыс. грн. Бывший военком уплатил залог. Подозреваемому грозит от 8 до 12 лет заключения.

Скриншот поста САП

Напомним, украинский военный Олег Симороз обвинил сотрудников ТЦК в подрыве репутации украинской армии. По его словам, военкомы позорят то, за что воюют ВСУ.

Ранее в Харькове произошел очередной скандал с ТЦК. Мужчина пытался убежать от военкомов, однако те его догнали, а затем избили.