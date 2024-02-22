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Зменшення виплат ВПО та допомога постраждалим від війни, — пояснення Верещук

22 лютого 2024 06:36
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Виплати ВПО та постраждалим від війни РФ: інтервʼю Верещук
Ірина Верещук. Фото: FB/Ірина Верещук
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Чи скоротять виплати для внутрішньо-переміщених осіб (ВПО) та що буде із виплатами вже із березня 2024 року — в бліц-інтервʼю Новини.LIVE розповіла віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

ЗМІ пишуть, що вже із березня виплати для ВПО будуть скорочені. Кого це стосуються?

— У лютому виплати для ВПО не будуть ні оптимізовуватися, ні скорочуватися. Але якщо ми говоримо про березень і подальші місяці, то з 1 березня починає діяти постанова для тих категорій громадян, пенсія яких більша від 9 444 грн. Якщо менша — виплати продовжуються.

Для категорій громадян, дохід яких на одну особу більший за 9 444 грн, теж будуть певні обмеження. Але там треба буде дивитись, бо якщо у сімʼї є людина з інвалідністю або дитина, це вже інший підхід. У випадку, якщо дохід сімʼї менший за 37 тис. грн на місяць, то виплати продовжуються. Якщо більше — будуть скорочені.

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Ірина Верещук. Фото: Скріншот відео

Але моє завдання як віцепремʼєра і профільного міністра допомогти у продовженні виплат тим категоріям, які дійсно цього потребують. Наприклад, люди передпенсійного віку. От нам скаржаться переселенці, які переїхали на захід України і не можуть знайти собі роботу, бо їм 57-58 років.

Мовляв, їм складно конкурувати із молодими та працездатними. І виходить так, що вони не підпадають під дію постанови. Тому наше завдання — у березні промоніторити, що не працює, побачити реальний стан речей і виявити, які ж категорії населення справді потребують продовження виплат, та внести відповідні зміни до постанови.

Хоча реєстр і виплати — це вже відповідальність Міністерства соцполітики. Ми більше як адвокати, слухаємо, що людям болить, і допомагаємо виправити ситуацію.

Оптимізація виплат для ВПО повʼязана із вимогами західних партнерів?

— Якщо минулого року у нас було 72 млрд грн, то цьогоріч вже не більше 57 млрд. І більше не буде. І справді у нас є випадки, коли люди не є за фактом ВПО, як от жили у Київській області і знову повернулися назад. Звичайно, що вони не можуть претендувати на виплати. Нам треба навести порядок.

Хто може бути ВПО
Постраждалі від війни РФ. Фото: Google.com

Бо виплати 2-3 тисячі — це дуже мало. Ми хочемо їх збільшити. Бо ті ВПО, які з Маріуполя чи Бердянська, вони не можуть помірятися із тими, хто має житло, або ті, хто повернуся додому, але продовжують отримувати виплати.

Ми хочемо справедливості, проте розуміємо, що можуть бути різні питання. Тому за березень маємо побачити у реальних умовах, як же працюватиме нова постанова.

Тобто переселенцям із окупованих регіонів виплати для ВПО, які зараз становлять 2-3 тисячі, збільшать до вищої суми?

— Ми зараз зводимо категорію тих, хто постраждали від збройної агресії, і розуміємо, що ця сума має бути більшою. І людина буде вибирати — чи вона хоче залишатися на виплатах ВПО, чи хоче перейти в іншу категорію осіб, як постраждалі від збройної агресії.

Там будуть на порядок більші суми. Наразі ця постанова лише формується, але частина людей, які виїхали із окупованих областей і отримують виплати як для ВПО, будуть переведені у категорію, що постраждали від збройної агресії. Очікуємо, що із березня таких осіб буде близько 300 тисяч.

війна
виплати
ВПО
соцвиплати
війна в Україні

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