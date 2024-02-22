Выплаты ВПЛ и пострадавшим от войны РФ: интервью Верещук

Ирина Верещук. Фото: FB/Ирина Верещук

Сократят ли выплаты для внутриперемещенных лиц (ВПЛ) и что будет с выплатами уже с марта 2024 года — в блиц-интервью Новини.LIVE рассказала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

СМИ пишут, что уже с марта выплаты для ВПЛ будут сокращены. Кого это касается?

— В феврале выплаты для ВПЛ не будут ни оптимизироваться, ни сокращаться. Но если мы говорим о марте и последующих месяцах, то с 1 марта начинает действовать постановление для тех категорий граждан, пенсия которых больше 9 444 грн. Если меньше — выплаты продолжаются.

Для категорий граждан, доход которых на одного человека составляет больше 9 444 грн, тоже будут определенные ограничения. Но там нужно будет смотреть, потому что если в семье есть человек с инвалидностью или ребенок, это уже другой подход. В случае, если доход семьи меньше 37 тыс. грн в месяц, то выплаты продолжаются. Если больше, то будут сокращены.

Ирина Верещук. Фото: Скриншот видео

Но моя задача как вице-премьера и профильного министра помочь в продолжении выплат тем категориям, которые действительно в этом нуждаются. К примеру, люди предпенсионного возраста. Вот нам жалуются переселенцы, которые переехали на запад Украины и не могут найти себе работу, потому что им 57-58 лет.

Мол, им сложно конкурировать с молодыми и трудоспособными. И выходит так, что они не подпадают под действие постановления. Поэтому наша задача — в марте промониторить, что не работает, увидеть реальное положение вещей и выявить, какие категории населения действительно нуждаются в продолжении выплат, и внести соответствующие изменения в постановление.

Хотя реестр и выплаты – это уже ответственность Министерства соцполитики. Мы больше как адвокаты, слушаем, что людям болит и помогаем исправить ситуацию.

Оптимизация выплат для ВПЛ связана с требованиями западных партнеров?

— Если в прошлом году у нас было 72 млрд грн, то в этом уже 57 млрд. И больше не будет. И действительно, у нас есть случаи, когда люди не являются по факту ВПЛ, как вот жили в Киевской области и снова вернулись назад. Конечно, они не могут претендовать на выплаты. Нам нужно навести порядок.

Пострадавшие от войны. Фото: Google.com

Потому что выплаты 2-3 тысячи — это очень мало. Мы хотим их увеличить. Ибо те ВПЛ, которые из Мариуполя или Бердянска, не могут помериться с теми, у кого есть жилье, или те, кто вернулся в свой дом, но продолжают получать выплаты.

Мы хотим справедливости, однако понимаем, что могут быть разные вопросы. Поэтому в марте мы должны увидеть в реальных условиях, как же будет работать новое постановление.

То есть переселенцам из оккупированных регионов выплаты для ВПЛ, которые сейчас составляют 2-3 тысячи, увеличат до более высокой суммы?

— Мы сейчас вводим категорию пострадавших от вооруженной агрессии и понимаем, что эта сумма должна быть больше. И человек будет выбирать — хочет ли он оставаться на выплатах ВПЛ или хочет перейти в другую категорию лиц как пострадавшие от вооруженной агрессии.

Там будут на порядок большие суммы. В настоящее время это постановление только формируется, но часть людей, выехавших из оккупированных областей и получающих выплаты как для ВПЛ, будут переведены в категорию, пострадавшую от вооруженной агрессии. Ожидаем, что с марта таких людей будет около 300 тысяч.