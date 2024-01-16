Зіткнення довіри, інновацій і політики — звіт барометра довіри 2024 Edelman

Хлопець перед інноваційними технологіями. Фото ілюстративне: freepik

У 2024 році швидкі інновації обіцяють нову еру процвітання, але натомість ризикують загострити проблеми довіри. Це може призвести до подальшої суспільної нестабільності та політичної поляризації.

Про це йдеться у звіті барометра довіри Edelman.

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Відтак, згідно зі звітом, головні висновки поточного року такі:

довіра до урядів та ЗМІ падає;

очікується, що керівники керуватимуть проблемами в суспільстві, а не лише тими, що відбуваються в їхньому бізнесі;

найменш надійною категорією є чиновники, найбільш — науковці. Вперше рівень довіри до них сягнув 77%.

Зазначається, що цього року, коли половина населення планети може голосувати за нових лідерів, прийняття інновацій має важливе значення для успіху нашого суспільства. Попри те, що люди погоджуються з тим, що науковці мають важливе значення для сприйняття інновацій, багато хто стурбований тим, що політика має занадто великий вплив на науку.

"Таке сприйняття сприяє зниженню довіри до інституцій, відповідальних за те, щоб направляти нас до змін і до більш успішного майбутнього", — йдеться у звіті.

Нагадаємо, що після річної перерви техногігант Apple вже скоро випустить на ринок нову лінійку iPad. Але довгоочікувана радість фанатів гаджету може бути затьмарена цінами на пристрій у 2024 році.

Водночас для деяких представників зодіакального сузір’я цей рік може стати незабутнім, адже у ньому зірки обіцяють нові можливості та успіх у справах. Астрологи розповіли, яким трьом знакам Зодіаку пощастить у житті найближчого року.