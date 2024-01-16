Столкновение доверия, инноваций и политики — отчет барометра доверия 2024 Edelman

Парень перед инновационными технологиями. Фото иллюстративное: freepik

В 2024 году быстрые инновации обещают новую эру процветания, но рискуют обострить проблемы доверия. Это может привести к дальнейшей общественной нестабильности и политической поляризации.

Об этом говорится в отчете барометра доверия Edelman.

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Так, согласно отчету, главные выводы текущего года следующие:

доверие правительствам и СМИ падает;

ожидается, что руководители будут управлять проблемами в обществе, а не только происходящими в их бизнесе;

наименее надежной категорией являются чиновники, больше всего ученые. Впервые уровень доверия к ним достиг 77%.

Отмечается, что в этот год, когда половина населения планеты может голосовать за новых лидеров, принятие инноваций имеет важное значение для успеха общества. Несмотря на то, что люди соглашаются с тем, что ученые имеют важное значение для восприятия инноваций, многие озабочены тем, что политика оказывает слишком большое влияние на науку.

"Такое восприятие способствует снижению доверия к институтам, ответственным за то, чтобы направлять нас к изменениям и более успешному будущему", — говорится в отчете.

Напомним, что после годового перерыва техногигант Apple уже скоро выпустит на рынок новую линейку iPad. Но долгожданная радость фанатов гаджета может быть омрачена ценами на устройство в 2024 году.

В то же время для некоторых представителей зодиакального созвездия этот год может стать незабываемым, ведь в нем звезды обещают новые возможности и успех в делах. Астрологи рассказали, каким трем знакам Зодиака повезет в жизни в ближайший год.