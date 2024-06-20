Журналістка Анна Калюжна поділилася погрозами від комбата 3-ї ОШБ — яка причина конфлікта

Журналістка заявила про погрози від комбата Третьої штурмової — деталі конфлікту
Військова кореспондентка Анна Калюжна опублікувала на своїй сторінці Facebook погрози зі сторони комбата 3-ї штурмової бригади Дмитра Кухарчука та його підлеглих. Між ними виник конфлікт, адже журналістка виклала пост, де розкритикувала "політиків та їхніх медійних друзів" з 3-ї ОШБ і коментувала вихід українських військ з Авдіївки.
Про це повідомляє Українська правда у четвер, 20 червня.
Яка причина конфлікту
Військова кореспондентка Анна Калюжна 18 червня відреагувала на допис журналістки та блогерки Яніни Соколової, в якому та закликала Генштаб ЗСУ терміново надіслати підкріплення військовим 3-ї ОШБр, котрі наразі тримають рубежі на Харківському та Луганському напрямках.
Калюжна опублікувала власний пост, де зазначила, що наразі ЗСУ стримують наступ ворожих сил по всій лінії фронту. Журналістка провела паралелі з Авдіївкою, де, за її словами, "командує політик". Вона натякнула на те, що рішення про відведення військ 3 ОШБр могли бути прийняті під політичним тиском, зокрема, через публікації "блогерів дружніх політсил". Водночас Калюжна зазначила, що даний пост не стосується рядових воїнів 3 ОШБр і командирів середньої ланки.
"Цей пост лише про політиків і їхніх медійних друзів, які на війні користуються маніпулятивними політичними інструментами", — зазначила Калюжна.
Погрози від комбата
За словами кореспондентки, одразу після допису комбата 3-ї штурмової бригади Дмитра Кухарчука їй почали приходити погрози. У пості він представив список журналістів, котрих звинуватив у "нівелюванні крові" загиблих побратимів в Авдіївці та радив військовим не мати справу з ними. Серед згаданих Кухарчуком журналістів була сама Анна Калюжна, а також військкори Ірина Баглай, Діана Буцко, Анастасія Федченко, Сергій Костеж, Марія Малєвська та Надія Суха.
"Це імена тих, хто знецінив подвиг Третьої Штурмової й мого батальйону, який забезпечував відхід українських військ. Ви - не журналісти. Ви - ганьба української нації", — написав Кухарчук.
Калюжна заявила, що повідомлення з погрозами надходили зі старого номера Кухарчука та його підлеглих. Також їй протягом кількох годин телефонували вночі із різних номерів, навіть лунали погрози зґвалтування.
Журналістка опублікувала знімки погроз та повідомила, що ідентифікувала авторів погроз і передасть дані правоохоронцям.
"Всі ключові персони, які саме погрожували — ідентифіковані, і всі ці дані будуть передані правоохоронцям. Бо оце злочин", — написала Калюжна.
У відповідь на це Кухарчук написав, що не погрожував журналістці й "це видно з переписки, яку вона виклала". Також комбриг назвав допис Калюжної "заказухою проти бригади".
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