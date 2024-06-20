Журналістка Анна Калюжна поділилася погрозами від комбата 3-ї ОШБ — яка причина конфлікта

Військова кореспондентка Анна Калюжна. Фото: Facebook

Військова кореспондентка Анна Калюжна опублікувала на своїй сторінці Facebook погрози зі сторони комбата 3-ї штурмової бригади Дмитра Кухарчука та його підлеглих. Між ними виник конфлікт, адже журналістка виклала пост, де розкритикувала "політиків та їхніх медійних друзів" з 3-ї ОШБ і коментувала вихід українських військ з Авдіївки.

Про це повідомляє Українська правда у четвер, 20 червня.

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Військова кореспондентка Анна Калюжна 18 червня відреагувала на допис журналістки та блогерки Яніни Соколової, в якому та закликала Генштаб ЗСУ терміново надіслати підкріплення військовим 3-ї ОШБр, котрі наразі тримають рубежі на Харківському та Луганському напрямках.

Допис Яніни Скоколової. Фото: Facebook

Калюжна опублікувала власний пост, де зазначила, що наразі ЗСУ стримують наступ ворожих сил по всій лінії фронту. Журналістка провела паралелі з Авдіївкою, де, за її словами, "командує політик". Вона натякнула на те, що рішення про відведення військ 3 ОШБр могли бути прийняті під політичним тиском, зокрема, через публікації "блогерів дружніх політсил". Водночас Калюжна зазначила, що даний пост не стосується рядових воїнів 3 ОШБр і командирів середньої ланки.

Допис Калюжної. Фото: скриншот

"Цей пост лише про політиків і їхніх медійних друзів, які на війні користуються маніпулятивними політичними інструментами", — зазначила Калюжна.

Погрози від комбата

За словами кореспондентки, одразу після допису комбата 3-ї штурмової бригади Дмитра Кухарчука їй почали приходити погрози. У пості він представив список журналістів, котрих звинуватив у "нівелюванні крові" загиблих побратимів в Авдіївці та радив військовим не мати справу з ними. Серед згаданих Кухарчуком журналістів була сама Анна Калюжна, а також військкори Ірина Баглай, Діана Буцко, Анастасія Федченко, Сергій Костеж, Марія Малєвська та Надія Суха.

Допис Кухарчука. Фото: скриншот

"Це імена тих, хто знецінив подвиг Третьої Штурмової й мого батальйону, який забезпечував відхід українських військ. Ви - не журналісти. Ви - ганьба української нації", — написав Кухарчук.

Калюжна заявила, що повідомлення з погрозами надходили зі старого номера Кухарчука та його підлеглих. Також їй протягом кількох годин телефонували вночі із різних номерів, навіть лунали погрози зґвалтування.

Переписка Калюжної і Кухарчука. Фото: скриншот, Facebook Aнна Калюжна

Журналістка опублікувала знімки погроз та повідомила, що ідентифікувала авторів погроз і передасть дані правоохоронцям.

Погрози журналістці. Фото: скриншот

"Всі ключові персони, які саме погрожували — ідентифіковані, і всі ці дані будуть передані правоохоронцям. Бо оце злочин", — написала Калюжна.

Переписка Калюжної і Кухарчука. Фото: скриншот

У відповідь на це Кухарчук написав, що не погрожував журналістці й "це видно з переписки, яку вона виклала". Також комбриг назвав допис Калюжної "заказухою проти бригади".

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