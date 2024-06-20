Журналистка Анна Калюжная поделилась угрозами комбата 3-й ОШБ — какая причина конфликта

Военная корреспондентка Анна Калюжная. Фото: Facebook

Военная корреспондентка Анна Калюжная опубликовала на своей странице в Facebook угрозы со стороны комбата 3-й штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука и его подчиненных. Между ними возник конфликт, ведь журналистка выложила пост, где раскритиковала "политиков и их медийных друзей" из 3-й ОШБ и прокомментировала выход украинских войск из Авдеевки.

Об этом сообщает Украинская правда в четверг, 20 июня.

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Военная корреспондентка Анна Калюжная 18 июня отреагировала на сообщение журналистки и блогерши Янины Соколовой, в которой призвала Генштаб ВСУ срочно отправить подкрепление военным 3-й ОШБр, которые сейчас держат рубежи на Харьковском и Луганском направлениях.

Сообщение Янины Скоколовой. Фото: Facebook

Калюжная опубликовала свой пост, где отметила, что в настоящее время ВСУ сдерживают наступление вражеских сил по всей линии фронта. Журналистка провела параллели с Авдеевкой, где, по ее словам, "командует политик". Она намекнула на то, что решения об отводе войск 3 ОШБр могли быть приняты под политическим давлением, в частности, из-за публикаций "блоггеров дружественных политсил". В то же время, Калюжная отметила, что данный пост не касается рядовых воинов 3 ОШБр и командиров среднего звена.

Сообщение Калюжной. Фото: скриншот

"Этот пост только о политиках и их медийных друзьях, которые на войне пользуются манипулятивными политическими инструментами" , — отметила Калюжная.

Угрозы от комбата

По словам корреспондентки, сразу после сообщения комбата 3-й штурмовой бригады Дмитрия Кухарчука ей начали приходить угрозы. В посту он представил список журналистов, обвинившихся в "нивелировании крови" погибших собратьев в Авдеевке и советовал военным не иметь дело с ними. Среди упомянутых Кухарчуком журналистов была сама Анна Калюжная, а также военнослужащие Ирина Баглай, Диана Буцко, Анастасия Федченко, Сергей Костеж, Мария Малевская и Надежда Сухая.

Сообщение Кухарчука. Фото: скриншот

"Это имена тех, кто обесценил подвиг Третьей штурмовой и моего батальона, который обеспечивал уход украинских войск. Вы – не журналисты. Вы – позор украинской нации" , – написал Кухарчук.

Калюжная заявила, что сообщения с угрозами поступали из старого номера Кухарчука и его подчиненных. Также ей в течение нескольких часов звонили по телефону ночью из разных номеров, даже звучали угрозы изнасилования.

Переписка Калюжной и Кухарчук. Фото: скриншот, Facebook Анна Калюжная

Журналистка опубликовала снимки угроз и сообщила, что идентифицировала авторов угроз и передаст данные правоохранителям.

Угрозы журналистке. Фото: скриншот

"Все ключевые персоны, которые именно угрожали — идентифицированы, и все эти данные будут переданы правоохранителям. Потому что это преступление" , — написала Калюжная.

Переписка Калюжной и Кухарчук. Фото: скриншот

В ответ на это Кухарчук написал, что не угрожал журналистке и "это видно из переписки, которую она изложила". Также комбриг назвал сообщение Калюжной "заказухой против бригады".

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