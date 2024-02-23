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Жорін прокоментував ймовірність приєднання Придністров'я до Росії

23 лютого 2024 07:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Жорін прокоментував ймовірність приєднання Придністров'я до Росії
Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін заявив що можливість приєднання невизнаного Придністров'я до Росії цілком реальна. За його словами, в цьому регіоні давно перебувають війська РФ, отже він де-факто належить Росії.

Про це Максим Жорін написав у Telegram у четвер, 22 лютого.

Жорін про ймовірність приєднання Придністров'я до РФ

"Можливість офіційного "приєднання" Придністровʼя до Ра*ки цілком реальна. За логікою РФ постійна ескалація — це найкращий спосіб тримати своє стадо в тонусі та готувати велику війну проти НАТО", — зазначив військовий. 

Він зауважив, що слід також враховувати російські війська, які давно перебувають у Придністров'ї, тож регіон "і так де-факто є частиною РФ".

"Складно зрозуміти, чому Захід досі дає можливість існувати цьому утворенню. Через свою слабкість тепер матимуть ще більшу проблему", — додав Жорін. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Максима Жоріна
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу Максима Жоріна

Нагадаємо, молдавське видання з посиланням на свої джерела в четвер, 22 лютого, поширило інформацію про те, що невизнане Придністровʼя планує звернутися до Росії з проханням стати їхньою частиною. Нібито вже 28 лютого у своєму зверненні це має оголосити Путін.

Пізніше в Головному управлінні розвідки Міноборони України спростували інформацію стосовно намірів Придністров'я звертатися до Росії щодо приєднання. У відомстві вважають це помилкою.

війна
Молдова
володимир путін
Придністров'я
Росія
Максим Жорін

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