Жорин прокомментировал вероятность присоединения Приднестровья к России

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин. Фото: скриншот

Экс-командир полка "Азов", майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин заявил, что возможность присоединения непризнанного Приднестровья к России вполне реальна. По его словам, в этом регионе давно находятся войска РФ, следовательно, он де-факто принадлежит России.

Об этом Максим Жорин написал в Telegram в четверг, 22 февраля.

Жорин о вероятности присоединения Приднестровья к РФ

"Возможность официального "присоединения" Приднестровья к Ра*ке вполне реальна. По логике РФ постоянная эскалация — это лучший способ держать свое стадо в тонусе и готовить большую войну против НАТО", — заявил военный.

Он отметил, что следует также учитывать российские войска, которые давно находятся в Приднестровье, поэтому регион "и так де-факто является частью РФ".

"Сложно понять, почему Запад до сих пор дает возможность существовать этому образованию. Из-за своей слабости теперь будут иметь еще большую проблему", — добавил Жорин.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала Максима Жорина

Напомним, молдавское издание со ссылкой на свои источники в четверг, 22 февраля, распространило информацию о том, что непризнанное Приднестровье планирует обратиться к России с просьбой стать их частью. Якобы уже 28 февраля в своем обращении это должен объявить Путин.

Позже в Главном управлении разведки Минобороны Украины опровергли информацию о намерениях Приднестровья обращаться в Россию по поводу присоединения. В ведомстве считают это ошибкой.