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Жодного разу не чули сирену — як допомогти нечуючим вижити у війні

8 лютого 2024 05:48
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Життя нечуючих у війну - як допоможе жестова мова
Слуховий апарат для нечуючих. Фото: з відкритих джерел
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Початок повномасштабної війни став викликом для всіх людей в Україні, однак соціально вразливі групи населення були в більшій небезпеці. Наприклад, жестомовні не могли реагувати на тривогу, адже її не чули.

Як змінилося їхнє життя в Україні протягом війни, Новини.LIVE ексклюзивно розповіла перекладачка жестової мови на Нацвідборі для Євробачення Ольга Буназів. 

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Сигнал повітряної тривоги 

"На початку війни було дуже складно, оскільки не було додатків і не було для них сигналів, що треба кудись бігти. Вони ж не чули сирену. І мене це напружувало, я всім писала зараз тривога, ти де, спускайся в укриття. Потім з'явився додаток, і в них вібрує телефон. Це вже плюс", — сказала Ольга.

Вона додала, що всеодно нечуючим складно. В моменти, коли треба реагувати на небезпеку,  їм треба щось пояснювати дітям. А ще більшою складністю є те, що чуюча частина населення не може їх швидко зрозуміти, щось підказати і допомогти. 

"Загалом жестової мови не вистачає у багатьох сферах. От шоу Нацвідбору переклали  і це класно, але інші речі — ні, фільми наприклад. Не вистачає жестової мови в лікарнях, в кафе, магазинах, аптеках", — додала перекладачка. 

Вона тішиться тим, що під час нацвідбору їм з колегою вдалося привернути увагу до жестової мови і, можливо, тепер більша частина людей захочуть опанувати її базовий рівень.

Нагадаємо, українці обрали переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 і у них була на це ціла доба. У шведське Мальме, де пройде 68-й пісенний конкурс, поїде дует alyona alyona та Jerry Heil. На багатомільйонну аудиторію вони виконають свій хіт Teresa & Maria. 

Під час нацвідбору глядачі звернули увагу на перекладачок жестової мови, адже дівчата відрізнялися харизмою та артистизмом. Через це жестова мова миттєво стала новим трендом 2024 року. 

війна
здоров'я
навчання
мова жестів
соціальна допомога

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