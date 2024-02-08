Життя нечуючих у війну - як допоможе жестова мова

Слуховий апарат для нечуючих. Фото: з відкритих джерел

Початок повномасштабної війни став викликом для всіх людей в Україні, однак соціально вразливі групи населення були в більшій небезпеці. Наприклад, жестомовні не могли реагувати на тривогу, адже її не чули.

Як змінилося їхнє життя в Україні протягом війни, Новини.LIVE ексклюзивно розповіла перекладачка жестової мови на Нацвідборі для Євробачення Ольга Буназів.

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"На початку війни було дуже складно, оскільки не було додатків і не було для них сигналів, що треба кудись бігти. Вони ж не чули сирену. І мене це напружувало, я всім писала — зараз тривога, ти де, спускайся в укриття. Потім з'явився додаток, і в них вібрує телефон. Це вже плюс", — сказала Ольга.

Вона додала, що всеодно нечуючим складно. В моменти, коли треба реагувати на небезпеку, їм треба щось пояснювати дітям. А ще більшою складністю є те, що чуюча частина населення не може їх швидко зрозуміти, щось підказати і допомогти.

"Загалом жестової мови не вистачає у багатьох сферах. От шоу Нацвідбору переклали — і це класно, але інші речі — ні, фільми наприклад. Не вистачає жестової мови в лікарнях, в кафе, магазинах, аптеках", — додала перекладачка.

Вона тішиться тим, що під час нацвідбору їм з колегою вдалося привернути увагу до жестової мови і, можливо, тепер більша частина людей захочуть опанувати її базовий рівень.

Нагадаємо, українці обрали переможця Нацвідбору на Євробачення-2024 і у них була на це ціла доба. У шведське Мальме, де пройде 68-й пісенний конкурс, поїде дует alyona alyona та Jerry Heil. На багатомільйонну аудиторію вони виконають свій хіт Teresa & Maria.

Під час нацвідбору глядачі звернули увагу на перекладачок жестової мови, адже дівчата відрізнялися харизмою та артистизмом. Через це жестова мова миттєво стала новим трендом 2024 року.