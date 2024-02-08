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Ни разу не слышали сирену — как помочь неслышащим выжить в войне

8 февраля 2024 05:48
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Жизнь неслышащих в войну – как поможет жестовой язык
Слуховой аппарат для неслышащих. Фото: из открытых источников
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Начало полномасштабной войны стало вызовом для всех людей в Украине, однако социально уязвимые группы населения были в большей опасности. К примеру, неслышащиие люди не могли реагировать на тревогу, ведь лни ее не слышали.

Как изменилась их жизнь в Украине во время войны, Новини.LIVE эксклюзивно рассказала переводчица жестового языка на Нацотборе для Евровидения Ольга Буназив.

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"В начале войны было очень сложно, поскольку не было приложений и не было для них сигналов, что нужно куда-то бежать. Они ведь не слышали сирену. И меня это напрягало, я всем писала сейчас тревога, ты где, спускайся в укрытие. Потом появилось приложение, и у них вибрирует телефон. Это уже плюс" , — сказала Ольга.

Она добавила, что все равно неслышащим сложно. В моменты, когда нужно реагировать на опасность, им нужно что-то объяснять детям. А еще большей сложностью является то, что слышащая часть населения не может их быстро понять, что-то подсказать и помочь.

"В общем, жестового языка не хватает во многих сферах. Вот шоу Нацотбора перевели — и это классно, но другие вещи — нет, фильмы например. Не хватает жестового языка в больницах, в кафе, магазинах, аптеках" , — добавила переводчица.

Она радуется тем, что во время нацотбора им с коллегой удалось привлечь внимание к жестовой речи и, возможно, теперь большая часть людей захотят овладеть ее базовым уровнем.

Напомним, украинцы выбрали победителя Нацотбора на Евровидение-2024, и у них были на это целые сутки. В шведское Мальме, где пройдет 68 песенный конкурс, поедет дуэт alyona alyona и Jerry Heil. На многомиллионную аудиторию они исполнят свой хит Teresa&Maria.

Во время нацотбора зрители обратили внимание на переводчиц жестового языка, ведь девушки отличались харизмой и артистизмом. Поэтому жестовая речь мгновенно стала новым трендом 2024 года.

война
здоровье
учеба
язык жестов
социальная помощь

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