Жителів Сумщини просять не ходити на кладовище у 10-и кілометрах від кордону з РФ

Могили на кладовищі. Фото: Владислава Кравцова, 24 Канал

Жителів Сумщини просять утриматися від відвідування кладовищ у 10-кілометровій зоні від держкордону з РФ. Рішення ухвалено за підсумками роботи штабу з організації розмінування деокупованих територій Сумської області.

Інформацію про це оприлюднила пресслужба Сумської обласної військової адміністрації у суботу, 11 травня.

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"Рекомендуємо жителям Сумщини утримуватися від відвідування кладовищ у прикордонні — за 5-10 кілометрів від державного кордону. Адже це може бути небезпечно. Знаємо, що у ворога немає нічого святого. Тому можуть бути обстріли, провокації з боку ДРГ і навіть замінування території", — коментує Володимир Артюх.

Як поводитися у разі виявлення небезпечних предметів

Рятувальники нагадують про правила поводження у разі знаходження вибухонебезпечного пристрою.

"Необхідно одразу повідомити чергові служби органів внутрішніх справ, цивільного захисту. Та ні в якому разі не підходити до предмету, не торкатися і не пересувати його. А також не допускати до знахідки інших людей і якомога швидше завершити всі види робіт в районі вибухонебезпечного предмета. Очікувати прибуття фахівців", — зазначалось у повідомленні.



Раніше ми писали, що у Солом'янському районі Києва чоловік знайшов небезпечний предмет. Біля сміттєвих баків він виявив боєприпаси.



Нагадаємо, що станом на травень армія Росії розгорнула 52 пускові установки оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" вздовж кордону з Україною. Порівнюючи з лютим, кількість установок збільшилася на чотири одиниці.