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Жителям Сумщины рекомендуют отказаться от походов на кладбища у границы с РФ

11 мая 2024 15:07
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Жителей Сумщины просят не ходить на кладбище в 10 километрах от границы с РФ
Могилы на кладбище. Фото: Владислава Кравцова, 24 Канал
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Жителей Сумщины просят воздержаться от посещения кладбищ в 10-километровой зоне от госграницы из РФ. Решение было принято по итогам работы штаба по организации разминирования деоккупированных территорий Сумской области.

Информацию об этом обнародовала пресс-служба Сумской областной военной администрации в субботу, 11 мая.

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"Рекомендуем жителям Сумщины воздерживаться от посещения кладбищ в приграничье — в 5-10 километрах от государственной границы. Ведь это может быть опасно. Знаем, что у врага нет ничего святого. Поэтому могут быть обстрелы, провокации со стороны ДРГ и даже минирование территории", — комментирует Владимир Артюх.

Как вести себя в случае обнаружения опасных предметов

Спасатели напоминают о правилах поведения при нахождении взрывоопасного устройства.

"Необходимо сразу уведомить дежурные службы органов внутренних дел, гражданской защиты. Но ни в коем случае не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его. А также не допускать к находке других людей и как можно скорее завершить все виды работ в районе взрывоопасного предмета". Ожидать прибытия специалистов", — отмечалось в сообщении.


Раньше мы писали, что в Соломенском районе Киева мужчина нашел опасный предмет. У мусорных баков он обнаружил боеприпасы.


Напомним, что на май армия России развернула 52 пусковые установки оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" вдоль границы с Украиной. По сравнению с февралем количество установок увеличилось на четыре единицы.

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Сумская область
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война в Украине
опасные предметы

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