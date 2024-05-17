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Зеленський заявив, що ЗСУ вперше від початку повномасштабної вистачає артилерійських снарядів

17 травня 2024 14:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Зеленський заявив, що ЗСУ вперше від початку повномасштабної вистачає артилерійських снарядів
Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося отримати прогрес у питанні артилерійських снарядів навіть до їхнього отримання за чеською ініціативою. Наразі жодна українська бригада не скаржиться на нестачу артилерійських снарядів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами в п'ятницю, 17 травня. 

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Президент зазначив, що відзначається прогрес навіть у контексті чеської ініціативи щодо постачання артилерійських боєприпасів.

"Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців", — підкреслив Зеленський, додавши, що діалоги щодо фінансування цієї ініціативи ведуться з усіма партнерами.

Президент також зазначив, що відкривається ініціатива щодо фінансування виробництва українських дронів — РЕБів саме у цей конкретний напрямок.

"Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей", — підкреслив Зеленський.

Також під час цієї зустрічі Зеленський заявив, що вважає недоречними заборони бити західною зброєю по Росії, адже йдеться не про наступ, а про захист.

До цього Сержант, фельдшер медпункту однієї з частин, що воює на сході країни, Олександр на позивний "Ронін" заявив, що на фронті бракує людей, багато недосвідчених. За його словами, зброї вистачає, лише стріляти нема кому.

Володимир Зеленський
Офіс президента
військова допомога
військова техніка
боєприпаси
війна в Україні

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