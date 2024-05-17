Зеленський заявив, що ЗСУ вперше від початку повномасштабної вистачає артилерійських снарядів

Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами. Фото: ОП

Володимир Зеленський заявив, що Україні вдалося отримати прогрес у питанні артилерійських снарядів навіть до їхнього отримання за чеською ініціативою. Наразі жодна українська бригада не скаржиться на нестачу артилерійських снарядів.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з журналістами в п'ятницю, 17 травня.

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Президент зазначив, що відзначається прогрес навіть у контексті чеської ініціативи щодо постачання артилерійських боєприпасів.

"Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржиться, що немає артилерійського снаряда. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців", — підкреслив Зеленський, додавши, що діалоги щодо фінансування цієї ініціативи ведуться з усіма партнерами.

Президент також зазначив, що відкривається ініціатива щодо фінансування виробництва українських дронів — РЕБів саме у цей конкретний напрямок.

"Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей", — підкреслив Зеленський.

Також під час цієї зустрічі Зеленський заявив, що вважає недоречними заборони бити західною зброєю по Росії, адже йдеться не про наступ, а про захист.

До цього Сержант, фельдшер медпункту однієї з частин, що воює на сході країни, Олександр на позивний "Ронін" заявив, що на фронті бракує людей, багато недосвідчених. За його словами, зброї вистачає, лише стріляти нема кому.