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Зеленский заявил, что ВСУ впервые с начала полномасштабной войны хватает артиллерийских снарядов

17 мая 2024 14:15
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Зеленский заявил, что ВСУ впервые с начала полномасштабной войны хватает артиллерийских снарядов
Владимир Зеленский на встрече с журналистами. Фото: ОП
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Владимир Зеленский заявил, что Украине удалось получить прогресс в вопросе артиллерийских снарядов даже до их получения по чешской инициативе. Пока ни одна украинская бригада не жалуется на нехватку артиллерийских снарядов.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время встречи с журналистами в пятницу, 17 мая.

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Президент отметил, что отмечается прогресс даже в контексте чешской инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов.

"Впервые за годы войны ни одна из бригад не жалуется, что нет артиллерийского снаряда. И это происходит за последние два месяца", — подчеркнул Зеленский, добавив, что диалоги по финансированию этой инициативы ведутся со всеми партнерами.

Президент также отметил, что открывается инициатива по финансированию производства украинских дронов — РЭБов именно в это конкретное направление.

"Мы начинаем их много производить, а на них нет денег, можем производить больше, чем есть денег", — подчеркнул Зеленский.

Также во время этой встречи Зеленский заявил, что считает неуместными запреты бить западным оружием по России, ведь речь идет не о наступлении, а о защите.

До этого сержант, фельдшер медпункта одной из воюющих на востоке страны частей, Александр с позывным "Ронин" заявил, что на фронте не хватает людей, много неопытных. По его словам, оружия хватает, только стрелять некому.

Владимир Зеленский
Офис президента
военная помощь
военная техника
боеприпасы
война в Украине

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