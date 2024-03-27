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Зеленський вручив почесну відзнаку легендарному командиру полку Азов

27 березня 2024 07:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Зеленський вручив почесну відзнаку легендарному командиру полку Азов
Президент України Володимир Зеленський та командир полку "Азов" Денис Прокопенко. Фото: t.me/s/azov_media
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою командира 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" Нацгвардії Дениса Прокопенка. Глава держави вручив військовому стрічку "За мужність та відвагу".

Про це повідомила пресслужба полку "Азов" у Telegram.

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Нагородження полку "Азов"

В Україні щороку 26 березня відзначають День  Національної гвардії. На честь цієї події президент нагородив почесною відзнакою 12-ту бригаду полку "Азов". Стрічку "За мужність та відвагу" український лідер вручив підполковнику Прокопенку.

"Україна завжди буде вдячна воїнам Національної гвардії України. Зокрема, воїнам підрозділу "Азов", які захищали Маріуполь та "Азовсталь". Ми пам'ятаємо про всіх українців, усіх оборонців Маріуполя, усіх азовців, які зараз в російському полоні. Держава робить все можливе, щоб повернути їх додому", — наголосив Зеленський.

Як відомо, стрічка "За мужність та відвагу" — це відзнака українського президента для нагородження військових за особливі заслуги на фронті, сміливість, відвагу та героїзм.

Командир полку "Азов" Денис Прокопенко та інші військові бригади
Командир полку "Азов" Денис Прокопенко та інші військові бригади. Фото: t.me/s/azov_media
Командир бригади "Азов" Денис Прокопенко
Командир 12-ї бригади "Азов" Денис Прокопенко. Фото: t.me/s/azov_media
Командир Азову Денис Прокопенко та інші військові бригади
Командир Азову Денис Прокопенко та інші військові бригади. Фото: t.me/s/azov_media
Скриншот допису полку "Азов"
Скриншот допису полку "Азов"

Нагадаємо, українські воїни продовжують нищити ворога на фронті. В полку "Азов" показали кадри, як на Кремінському напрямку оператори БпЛА ліквідували російську піхоту.

Також ми писали, що бійці полку "Азов" професійно та точно атакують позиції загарбників. Воїни показали кадри роботи мінометного розрахунку по ворогу неподалік Кремінної Луганської області.

Володимир Зеленський
війна
Україна
нагорода
полк "Азов"
командир
Національна гвардії України

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