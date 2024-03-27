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Зеленский вручил почетную награду легендарному командиру полка Азов

27 марта 2024 07:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Зеленский вручил почетную награду легендарному командиру полка Азов
Президент Украины Владимир Зеленский и командир полка "Азов" Денис Прокопенко. Фото: t.me/s/azov_media
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский наградил почетным знаком командира 12-й бригады специального назначения "Азов" Нацгвардии Дениса Прокопенко. Глава государства вручил военному ленту "За мужество и отвагу".

Об этом сообщила пресс-служба полка "Азов" в Telegram.

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Награждение полка "Азов"

В Украине ежегодно отмечают День Национальной гвардии. В честь этого события президент наградил почетным знаком 12-ю бригаду полка "Азов". Ленту "За мужество и отвагу" украинский лидер вручил подполковнику Прокопенко.

"Украина всегда будет благодарна воинам Национальной гвардии Украины. В частности, воинам подразделения "Азов", которые защищали Мариуполь и "Азовсталь". Мы помним обо всех украинцах, всех защитниках Мариуполя, всех азовцах, которые сейчас в российском плену. Государство делает все возможно, чтобы вернуть их домой", — подчеркнул Зеленский.

Как известно, лента "За мужество и отвагу" — награда украинского президента для награждения военных за особые заслуги на фронте, смелость, отвагу и героизм.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко и другие военные бригады
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко и другие военные бригады. Фото: t.me/s/azov_media
Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко
Командир 12-й бригады "Азов" Денис Прокопенко. Фото: t.me/s/azov_media
Командир Азова Денис Прокопенко и другие военные бригады
Командир Азова Денис Прокопенко и другие военные бригады. Фото: t.me/s/azov_media
Скриншот сообщения полка "Азов"
Скриншот сообщения полка "Азов"

Напомним, украинские воины продолжают уничтожать врага на фронте. В полку "Азов" показали кадры, как на Кременском направлении операторы БпЛА ликвидировали российскую пехоту.

Также мы писали, что бойцы полка "Азов" профессионально и точно атакуют позиции захватчиков. Воины показали кадры работы минометного расчета по врагу вблизи Кременной Луганской области.

Владимир Зеленский
война
Украина
награда
полк "Азов"
командир
Национальная гвардия Украины

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