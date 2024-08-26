Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Зеленський вимагає від правоохоронців план дій щодо розслідування незаконного перетину кордону arrow

Зеленський вимагає від правоохоронців план дій щодо розслідування незаконного перетину кордону

26 серпня 2024 21:26
Галина Шподарева - редактор
Президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками — які питання обговорювали
Володимир Зеленський на засіданні з силовиками. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Галина Шподарева - редактор

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних органів щодо захисту національних інтересів держави в умовах воєнного стану. Обговорювалися протидія зрадникам та колаборантам, втечу учасників кримінальних проваджень за кордон та антикорупційну програму. 

Про це повідомив Офіс Президента України у понеділок, 26 серпня. 

Читайте також:

Нарада з силовиками — головні питання

Як зазначив Володимир Зеленський, головна увага на нараду приділялася протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі

"Маємо детально обговорити механізм застосування санкцій нашою державою та взаємодію з партнерами, щоб наші санкційні режими були синхронізовані", — сказав Президент.

Директор ДБР Олексій Сухачов розповів про розслідування справ щодо незаконного перетину державного кордону, зокрема особами, які є фігурантами кримінальних проваджень.

"Більш ніж достатньо структур і персоналу займаються охороною нашого державного кордону й повинні протидіяти незаконному перетину (кордону). Щодо кожного випадку втечі фігурантів кримінальних проваджень потрібна чітка відповідь, висновки та хто конкретно буде за це відповідати", – зазначив Президент.

Глава держави доручив розробити план посилення кордону України та Молдови на ділянці невизнаного Придністровʼя.

Під час наради також обговорили перебіг виконання Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Учасники наради

У нараді з керівниками правоохоронних органів щодо захисту національних інтересів держави в умовах воєнного стану взяли участь:

  • Генеральний прокурор України Андрій Костін,
  • голова СБУ Василь Малюк, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко,
  • голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко,
  • директор НАБУ Семен Кривонос,
  • заступник Генерального прокурора — керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко,
  • директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов,
  • голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик,
  • виконувач обов’язків директора Бюро економічної безпеки Сергій Перхун.

Також важливі новини дня по темі:

Володимир Зеленський СБУ НАБУ поліція прокуратура президент виїзд за кордон

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

21:34 Смерть немовляти через службову недбалість акушерки — яке рішення прийняв суд

21:28 У Польщі оголосили в розшук ексчиновника через скандал із поставками генераторів Україні

21:26 Зеленський вимагає від правоохоронців план дій щодо розслідування незаконного перетину кордону

21:21 Відключення на Одещині — коли чекати на світло

21:17 Удари по енергетиці — у деяких областях України діятимуть графіки відключення світла

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

21:07 Де Россі через Довбика розкритикував футболістів Роми

20:52 У МОН порахували, скільки потрібно грошей на підвищення зарплат вчителям

20:45 Унаслідок російського удару по Одещині постраждали діти, — ОВА

20:31 Масований обстріл України — скільки грошей витратила Росія, щоб здійснити атаку

20:31 МОН подовжило терміни подачі документів на магістратуру

21:34 Смерть немовляти через службову недбалість акушерки — яке рішення прийняв суд

21:28 У Польщі оголосили в розшук ексчиновника через скандал із поставками генераторів Україні

21:26 Зеленський вимагає від правоохоронців план дій щодо розслідування незаконного перетину кордону

21:21 Відключення на Одещині — коли чекати на світло

21:17 Удари по енергетиці — у деяких областях України діятимуть графіки відключення світла

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

21:07 Де Россі через Довбика розкритикував футболістів Роми

20:52 У МОН порахували, скільки потрібно грошей на підвищення зарплат вчителям

20:45 Унаслідок російського удару по Одещині постраждали діти, — ОВА

20:31 Масований обстріл України — скільки грошей витратила Росія, щоб здійснити атаку

20:31 МОН подовжило терміни подачі документів на магістратуру

06:54 Навчальний рік, підвищення податків та тарифів — що зміниться для українців з 1 вересня

24 серпня 2024
Ексклюзив

12:22 Боротьба у нас в крові — Світуля з "Привоза" про людей, бізнес та незалежність

07:24 Олімпійські рекордсмени — згадуємо спортсменів, які виборювали нагороди для України на Іграх

Ексклюзив

06:23 33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

06:04 Найбільші успіхи українського спорту за роки незалежності — пригадуємо усіх героїв

23 серпня 2024

18:08 Історичний візит прем'єра Індії до України — про що Моді говорив із Зеленським

Ексклюзив

07:27 Прапор на Олімпіаді — ціна перемоги від чемпіонки Комащук

06:31 Всі мають це приготувати — Клопотенко про нову традицію українців на День Незалежності

22 серпня 2024

05:32 Мільярди на вбивства — скільки грошей Росія витратила на ракетні обстріли України

21 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг міді у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

Text

17:50 Масована російська атака на Україну та які наслідки для енергетики — ефір Вечір.LIVE

Text

16:56 Що відбувається на Харківському напрямку — заява Третьої штурмової

Text

15:55 Масована атака на Україну — експерти прогнозують відключення світла найближчим часом

Text

15:05 Військовий Цехоцький відповів, що відбувається на Покровському напрямку

Text

14:26 Тренування військових на полігоні — бійці показали майстер-клас

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці - 80x80

33 роки Незалежності у цифрах – як змінилася країна та українці

Text

13:07 Наслідки одного з наймасштабніших обстрілів України — ефір День.LIVE

Text

08:00 Десятки ракет та дронів у небі над Україною та затримання Дурова — ефір Ранок.LIVE

25 серпня 2024
Text

19:18 Офіцер ЗСУ Олексюк описав, як проходять піхотні штурми росіян

Text

16:59 Росіяни обстрілюють Суджу, страждає цивільне населення — офіцер ЗСУ пояснив ситуацію

Text

00:06 Гендиректор освітньої мережі А+ пояснила основну проблему профтехосвіти в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

25 серпня 2024

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

17 серпня 2024

08:26 Лунін замінить героя Євро-2024 в іспанському клубі

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

14 серпня 2024

12:44 Пенсії у вересні зростуть — хто отримає надбавки

19 серпня 2024

06:45 Бендерики з м'ясом, які готуються дуже легко — зберігайте рецепт до сніданку

13 серпня 2024

03:20 Просто візьміть картоплю та фарш — зрази, які тануть у роті