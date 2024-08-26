Президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками — які питання обговорювали

Володимир Зеленський на засіданні з силовиками. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних органів щодо захисту національних інтересів держави в умовах воєнного стану. Обговорювалися протидія зрадникам та колаборантам, втечу учасників кримінальних проваджень за кордон та антикорупційну програму.

Про це повідомив Офіс Президента України у понеділок, 26 серпня.

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Як зазначив Володимир Зеленський, головна увага на нараду приділялася протидії колаборантам, розслідуванню кримінальних проваджень щодо тих, хто виправдовує агресію Росії, служить цій війні проти України, незаконному перетину кордону та антикорупційній програмі.

"Маємо детально обговорити механізм застосування санкцій нашою державою та взаємодію з партнерами, щоб наші санкційні режими були синхронізовані", — сказав Президент.

Директор ДБР Олексій Сухачов розповів про розслідування справ щодо незаконного перетину державного кордону, зокрема особами, які є фігурантами кримінальних проваджень.

"Більш ніж достатньо структур і персоналу займаються охороною нашого державного кордону й повинні протидіяти незаконному перетину (кордону). Щодо кожного випадку втечі фігурантів кримінальних проваджень потрібна чітка відповідь, висновки та хто конкретно буде за це відповідати", – зазначив Президент.

Глава держави доручив розробити план посилення кордону України та Молдови на ділянці невизнаного Придністровʼя.

Під час наради також обговорили перебіг виконання Антикорупційної стратегії на 2021-2025 роки та Державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки.

Учасники наради

У нараді з керівниками правоохоронних органів щодо захисту національних інтересів держави в умовах воєнного стану взяли участь: