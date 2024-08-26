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Зеленский требует от правоохранителей план действий по расследованию незаконного пересечения границы

26 августа 2024 21:26
Галина Шподарева - редактор
Президент Владимир Зеленский провел совещание с силовиками — какие вопросы обсуждали
Владимир Зеленский на заседании с силовиками. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Галина Шподарева - редактор

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителями правоохранительных органов по защите национальных интересов государства в условиях военного положения. Обсуждались противодействие предателям и коллаборантам, бегство участников уголовных производств за границу и антикоррупционную программу.

Об этом сообщил Офис Президента Украины в понедельник, 26 августа.

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Как отметил Владимир Зеленский, главное внимание на совещании уделялось противодействию коллаборантам, расследованию уголовных производств в отношении тех, кто оправдывает агрессию России, служит этой войне против Украины, незаконному пересечению границы и антикоррупционной программе.

"Должны детально обсудить механизм применения санкций нашим государством и взаимодействие с партнерами, чтобы наши санкционные режимы были синхронизированы", — сказал Президент.

Директор ГБР Алексей Сухачев рассказал о расследовании дел о незаконном пересечении государственной границы, в том числе лицами, являющимися фигурантами уголовных производств.

"Более чем достаточно структур и персонала занимаются охраной нашей государственной границы и должны противодействовать незаконному пересечению (границе). По каждому случаю побега фигурантов уголовных производств требуется четкий ответ, выводы и кто конкретно будет за это отвечать", — отметил Президент.

Глава государства поручил разработать план усиления границы Украины и Молдовы на участке непризнанного Приднестровья.

В ходе совещания также обсудили ход выполнения Антикоррупционной стратегии на 2021-2025 годы и Государственной антикоррупционной программы на 2023-2025 годы.

Участники совещания

В совещании с руководителями правоохранительных органов по защите национальных интересов государства в условиях военного положения приняли участие:

  • Генеральный прокурор Украины Андрей Костин,
  • глава СБУ Василий Малюк, министр внутренних дел Игорь Клименко,
  • глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко,
  • директор НАБУ Семен Кривонос,
  • заместитель Генерального прокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко,
  • директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев,
  • председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Виктор Павлущик,
  • исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности Сергей Перхун.

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