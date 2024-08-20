Зеленській відвідав школу, створену у криворізькій дитячій лікарні

Володимир Зеленський в "Школі супергероїв", Кривий Ріг. Фото: скриншот

Президент України та перша леді відвідали одну з лікарень Кривого Рогу і "Школу супергероїв", яка запрацювала в медзакладі. Попри необхідність перебувати під наглядом медиків, діти продовжують здобувати знання.

Про це повідомила Олена Зеленська у Telegram у вівторок, 20 серпня.

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Перед початком навчального року на Дніпропетровщині з’явився ще один освітній осередок, де маленькі пацієнти зможуть відчути себе як у звичайній школі. За словами Олени Зеленської, у "Школі супергероїв" у криворізькій лікарні є для цього все необхідне.

Створення цієї школи та ще п’яти таких осередків у Вінниці, Рівному, Одесі, Полтаві та Львові профінансувала Фундація Олени Зеленської, залучивши кошти іноземних партнерів.