Зеленский посетил школу, созданную в криворожской детской больнице

Зеленский посетил школу, организованную в детской больнице Кривого Рога
Президент Украины и первая леди посетили одну из больниц Кривого Рога и "Школу супергероев", заработавшую в медучреждении. Несмотря на необходимость находиться под наблюдением медиков, дети продолжают получать знания.
Об этом сообщила Елена Зеленская в Telegram во вторник, 20 августа.
"Школа супергероев" в Кривом Роге
Перед началом учебного года на Днепропетровщине появилась еще одно образовательное пространство, где маленькие пациенты смогут почувствовать себя как в обычной школе. По словам Елены Зеленской, у "Школы супергероев" в криворожской больнице есть для этого все необходимое.
Создание этой школы и еще пяти таких центров в Виннице, Ровно, Одессе, Полтаве и Львове профинансировал Фонд Елены Зеленской, привлекая средства иностранных партнеров.
Читайте Новини.LIVE!