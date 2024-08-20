Зеленский посетил школу, созданную в криворожской детской больнице

Владимир Зеленский в "Школе супергероев", Кривой Рог. Фото: скриншот

Президент Украины и первая леди посетили одну из больниц Кривого Рога и "Школу супергероев", заработавшую в медучреждении. Несмотря на необходимость находиться под наблюдением медиков, дети продолжают получать знания.

Об этом сообщила Елена Зеленская в Telegram во вторник, 20 августа.

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"Школа супергероев" в Кривом Роге

Перед началом учебного года на Днепропетровщине появилась еще одно образовательное пространство, где маленькие пациенты смогут почувствовать себя как в обычной школе. По словам Елены Зеленской, у "Школы супергероев" в криворожской больнице есть для этого все необходимое.

Создание этой школы и еще пяти таких центров в Виннице, Ровно, Одессе, Полтаве и Львове профинансировал Фонд Елены Зеленской, привлекая средства иностранных партнеров.