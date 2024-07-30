Зеленський відвідав одне із підприємств у Волинській області

Володимир Зеленський з візитом на Волині. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський під час своєї робочої поїздки на Волинь відвідав підприємство, яке спеціалізується на виготовленні текстильних виробів. Він поспілкувався з працівниками заводу.

Про це глава держави повідомив у своєму Telegram.

Читайте також:

Зеленський з поїздкою на Волині

"На Волині відвідав підприємство легкої промисловості, яке спеціалізується на виготовленні текстильних виробів. Поспілкувався з людьми, які там працюють", — йдеться у повідомленні.

Президент розповів, що минулого року це підприємство увійшло до п’ятірки найбільших платників податків до місцевого бюджету.

Він також подякував усім, хто працює, створює та зберігає робочі місця, тим самим посилюючи нашу державу.

Інші поїздки Зеленського

Нагадаємо, під час свого візиту на Волинь Зеленський також перевірив будівництво фортифікацій на північному кордоні нашої держави. Передусім йдеться про ділянки кордону, де Україна межує з Росією і Білоруссю.

Додамо, 29 липня президент відвідав важливі підприємства Полтавської області. Також глава держави зустрівся з представниками бізнесу в межах економічної платформи "Зроблено в Україні".

Також ми писали, що Зеленський під час робочої поїздки до Харківської області 29 липня провів нараду щодо безпекової та енергетичної ситуації в регіоні. На зустрічі були присутні мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.