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Зеленский посетил на Волыни предприятие легкой промышленности

30 июля 2024 15:03
Катерина Османская - Редактор
Зеленский посетил одно из предприятий в Волынской области
Владимир Зеленский с визитом на Волыни. Фото: ОП
Катерина Османская - Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки на Волынь посетил предприятие, специализирующееся на изготовлении текстильных изделий. Он пообщался с работниками завода.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

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"На Волыни посетил предприятие легкой промышленности, специализирующееся на изготовлении текстильных изделий. Пообщался с людьми, работающими там", — говорится в сообщении.

Президент рассказал, что в прошлом году это предприятие вошло в пятерку крупнейших плательщиков налогов в местный бюджет.

Он также поблагодарил всех, кто работает, создает и сохраняет рабочие места, тем самым усиливая наше государство.

Другие поездки Зеленского

Напомним, во время своего визита на Волынь Зеленский также проверил строительство фортификаций на северной границе нашего государства. Прежде всего, речь идет об участках границы, где Украина граничит с Россией и Беларусью.

Добавим, 29 июля президент посетил важные предприятия Полтавской области. Также глава государства встретился с представителями бизнеса в рамках экономической платформы "Сделано в Украине".

Также мы писали, что Зеленский во время рабочей поездки в Харьковскую область 29 июля провел совещание по безопасности и энергетической ситуации в регионе. На встрече присутствовали мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Владимир Зеленский Волынская область предприятия война в Украине

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