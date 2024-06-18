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Зеленський відреагував на успіх Сил оборони на Харківщині

18 червня 2024 21:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Успіхи ЗСУ на фронті - Зеленський відзначив роботу військових
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські захисники зазнають значних успіхів у відбитті атак та витісненні ворога на Харківському напрямку. Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 18 червня, відзначив роботу наших воїнів.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба Президента у Telegram.

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"Кожен і кожна, хто захищає Харківський напрямок, хто стримує російські штурми на Покровському та інших Донецьких напрямках, і по всьому фронту — від Кринків до Вовчанська, і вздовж кордону, зокрема на Сумщині", — сказав український лідер.

Він зауважив, що саме українська сміливість та стійкість визначають ситуацію — те, що ми можемо, а не те, що Росія хоче. За словами Зеленського, це ще один вагомий результат України, тому він подякував всім, хто дійсно виконує бойові накази та завдання.

"Ми бачимо, як рішучість світу відкриває нові перспективи для відновлення нашої безпеки. Серед іншого це стосується безпеки Харкова", — зазначив Президент.

Він наголосив, що знищення поблизу кордону нашими воїнами російських позицій і пускових установок дійсно має значення. На його думку, це спрацьовує саме так, як ми й очікували.

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Скриншот допису Зеленського
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Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що росіяни не полишають спроб прорвати нашу оборону на Харківщині, але воїни завдають їм відчутних втрат. 

А ISW писало, що українські військові мають успіх на Харківщині та витісняють ворога з територій.

Володимир Зеленський
російські війська
Харківська область
фронт
наступ
війна в Україні
ЗСУ

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