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Зеленский отреагировал на успех Сил обороны на Харьковщине

18 июня 2024 21:12
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Успехи ВСУ на фронте - Зеленский отметил работу военных
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники имеют значительные успехи в отражении атак и вытеснении врага на Харьковском направлении. Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 18 июня отметил работу наших воинов.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба Президента в Telegram.

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"Каждый и каждая, кто защищает Харьковское направление, кто сдерживает российские штурмы на Покровском и других Донецких направлениях, и по всему фронту — от Крынок до Волчанска, и вдоль границы, в частности, на Сумщине", — сказал украинский лидер.

Он отметил, что именно украинская смелость и устойчивость определяют ситуацию, то, что мы можем, а не то, что Россия хочет. По словам Зеленского, это еще один весомый результат Украины, поэтому он поблагодарил всех, кто действительно выполняет боевые приказы и задачи.

"Мы видим, как решительность мира открывает новые перспективы для восстановления нашей безопасности. Среди прочего это касается безопасности Харькова", — отметил Президент.

Он подчеркнул, что уничтожение вблизи границы нашими воинами российских позиций и пусковых установок действительно имеет значение. По его мнению, это срабатывает именно так, как мы и ожидали.

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Скриншот поста Зеленского
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Скриншот поста Зеленского

Напомним, спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин заявил, что россияне не оставляют попыток прорвать нашу оборону на Харьковщине, но воины наносят им ощутимые потери.

А ISW писало, что украинские военные имеют успех в Харьковской области и вытесняют врага с территорий.

Владимир Зеленский
российские войска
Харьковская область
фронт
наступление
война в Украине
ВСУ

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