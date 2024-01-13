Зеленський у новому зверненні заявив, що Росія несе величезну загрозу для європейських націй

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент України Владмір Зеленський провів сьогодні, 13 січня, зустрічі з лідерами коаліції Болгарії та новим головою МЗС Франції. За словами гаранта, Європа розуміє, що Росія несе величезну загрозу європейським націям.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні.

Читайте також:

Зеленський про загрозу європейським націям

За словами гаранта, сьогоднішній день був насичений численними міжнародними зустрічами. Спочатку у форматі відеоконференції відбулися переговори з представниками парламентської коаліції Болгарії, потім була зустріч з новим міністром закордонних справ Франції.

"Хороша і продуктивна розмова. Я вдячний за розуміння — розуміння саме того, що російська агресія становить загрозу для щастя та благополуччя всіх європейських націй", — каже він.

Також Зеленський зазначив, що особливе значення має той факт, що перший офіційний візит французького міністра припав на візит до України в період, коли Росія шукає способів посилення своїх атак та обходу української системи ППО.

"Ми обговорили питання оборони, включаючи можливості спільного виробництва дронів та артилерії, а також зміцнення ППО. Я також поділився інформацією про хід розробки Мирної формули. Висловлюю подяку Франції за активну участь у цьому важливому глобальному процесі. Наразі ми активно готуємось до майбутнього форуму у Давосі", — додав Зеленський.

Українські герої

Також Президент України висловить особливу подяку бійцям Національної гвардії України, які разом з іншими підрозділами Сил оборони та безпеки виявляють неймовірну сміливість і стійкість у захисті українських позицій.

"15-та бригада Нацгвардії — старший солдат Валерій Семенець і молодший сержант Сергій Коваль, воїни взводу оперативного призначення. Я дякую вам за силу! 3-тя бригада оперативного призначення — солдат Віталій Сащук, солдат Микола Нагайчук, солдат Юрій Косют. 14-та бригада — молодший сержант Володимир Олійник, старший сержант Василь Чернююк Я дякую вам, хлопці, окремо відзначу також воїнів центру спецпризначення Нацгвардії "Омега", зокрема хлопців 1-го загону, які ефективно виконують завдання на Авдіївському напрямку, а також всіх з загону "Омеги", що воюють на Мелітопольському напрямку", — уточнив Зеленський.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що 12 січня вже увійшло в історію нашої країни. Адже між Україною та Великою Британією було підписано угоду щодо безпеки нашої держави. Також він розповів про зустрічі з президентами Балтійських країн, що відбулися цього тижня.